MotoGP, orari e dove vedere il GP Barcellona in CatalunyaGP CATALUNYA
Dopo Le Mans la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte dopo il trionfo Aprilia in Francia, con Bezzecchi leader del Mondiale a +1 sul compagno di team Jorge Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifiche dalle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)
Neanche il tempo di archiviare il weekend trionfale di Aprilia a Le Mans e la MotoGP è già pronta a tornare in pista a Barcellona per il GP di Catalunya, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW da venerdì 15 a domenica 17 maggio con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Non ci sarà Marc Marquez, alle prese con la riabilitazione dopo il doppio intervento chirurgico a spalla e piede. Bezzecchi deve difendere 1 punto di vantaggio in classifica piloti sul compagno di team Jorge Martin, che in Francia ha fatto bottino pieno.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Dopo le parole dei piloti del giovedì, il weekend inizia ufficialmente venerdì mattina dalle 8.55 con le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. Prima sessione di MotoGP prevista alle 10.40, mentre alle 14.55 ci saranno le Pre-qualifiche. Sabato, al termine dell’ultima sessione di Libere, scatta la caccia alla pole a partire dalle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica pomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.
GP Catalunya: il programma completo su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 14 maggio
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
- Ore 18.15: Racebook
Venerdì 15 maggio
- Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 - Pre qualifiche
- Ore 14: Moto2 - Pre qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 16 maggio
- Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
- Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
- Ore 13.35: Moto2 - qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live – sprint
- Ore 14.55: MotoGP - sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
Domenica 17 maggio
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP