Dopo Le Mans la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Si riparte dopo il trionfo Aprilia in Francia, con Bezzecchi leader del Mondiale a +1 sul compagno di team Jorge Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifiche dalle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

Neanche il tempo di archiviare il weekend trionfale di Aprilia a Le Mans e la MotoGP è già pronta a tornare in pista a Barcellona per il GP di Catalunya, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW da venerdì 15 a domenica 17 maggio con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Non ci sarà Marc Marquez, alle prese con la riabilitazione dopo il doppio intervento chirurgico a spalla e piede. Bezzecchi deve difendere 1 punto di vantaggio in classifica piloti sul compagno di team Jorge Martin, che in Francia ha fatto bottino pieno.