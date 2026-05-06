MotoGP, GP Francia a Le Mans: orari tv e ultime news
MotoGP in pista a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Francia
Sul circuito di Le Mans si scende in pista venerdì dalle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. FP1 di MotoGP prevista alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato, al termine dell’ultima sessione di Libere, scatta la caccia alla pole con la MotoGP che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica pomeriggio le gare: la Moto3 scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.
Vedi anche
MotoGP a Le Mans, guida al GP Francia LIVE su Sky
Le caratteristiche del circuito
Si corre sul circuito Bugatti di Le Mans, lungo 4,19 km. Costruito nel 1965, presenta 9 curve a destra e 5 a sinistra, che costringono i piloti a destreggiarsi tra brusche frenate e improvvise accelerazioni. Il rettilineo più lungo misura 674 metri. Dopo cinque anni di dominio Ducati (Danilo Petrucci nel 2020, Jack Miller nel 2021, Enea Bastianini nel 2022, Marco Bezzecchi nel 2023 e Jorge Martin nel 2024), nel 2025 ha trionfato Johann Zarco su Honda.
Approfondimento
Le Mans: l'analisi del circuito, curva dopo curva
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2002: Valentino Rossi (Honda)
- 2003: Sete Gibernau (Honda)
- 2004: Sete Gibernau (Honda)
- 2005: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2006: Marco Melandri (Honda)
- 2007: Chris Vermeulen (Suzuki)
- 2008: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2009: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2011: Casey Stoner (Honda)
- 2012: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2013: Daniel Pedrosa (Honda)
- 2014: Marc Marquez (Honda)
- 2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2016: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2017: Maverick Vinales (Yamaha)
- 2018: Marc Marquez (Honda)
- 2019: Marc Marquez (Honda)
- 2020: Danilo Petrucci (Ducati)
- 2021: Jack Miller (Ducati)
- 2022: Enea Bastianini (Ducati)
- 2023: Marco Bezzecchi (Ducati)
- 2024: Jorge Martin (Ducati)
- 2025: Johann Zarco (Honda)
Le previsioni meteo
Come da tradizione meteo instabile a Le Mans. Venerdì dovrebbe essere una giornata soleggiata sia al mattino che al pomeriggio. Sabato, invece, qualche nuvola e possibili scrosci di pioggia. Domenica alta percentuale di precipitazioni: potremmo assistere a una gara ancora bagnata, come avvenuto nel 2025.