Sul circuito di Le Mans si scende in pista venerdì dalle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2 . FP1 di MotoGP prevista alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche . Sabato, al termine dell’ultima sessione di Libere, scatta la caccia alla pole con la MotoGP che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint . Domenica pomeriggio le gare : la Moto3 scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.

Le caratteristiche del circuito

Si corre sul circuito Bugatti di Le Mans, lungo 4,19 km. Costruito nel 1965, presenta 9 curve a destra e 5 a sinistra, che costringono i piloti a destreggiarsi tra brusche frenate e improvvise accelerazioni. Il rettilineo più lungo misura 674 metri. Dopo cinque anni di dominio Ducati (Danilo Petrucci nel 2020, Jack Miller nel 2021, Enea Bastianini nel 2022, Marco Bezzecchi nel 2023 e Jorge Martin nel 2024), nel 2025 ha trionfato Johann Zarco su Honda.