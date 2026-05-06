MotoGP a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Venerdì si parte con le Libere alle 10.45 e le Pre-qualifiche alle 15. Sabato qualifiche dalle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica il gran finale: gara della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

MotoGP a Le Mans per il quinto appuntamento della stagione 2026. Il Gran Premio di Francia è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 10 maggio con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.