MotoGP, orari e dove vedere il GP Francia a Le Mans8-10 maggio
MotoGP a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì si parte con le Libere alle 10.45 e le Pre-qualifiche alle 15. Sabato qualifiche dalle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica il gran finale: gara della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)
MotoGP a Le Mans per il quinto appuntamento della stagione 2026. Il Gran Premio di Francia è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 10 maggio con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Sul circuito di Le Mans si scende in pista venerdì dalle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. FP1 di MotoGP prevista alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato, al termine dell’ultima sessione di Libere, scatta la caccia alla pole con la MotoGP che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica pomeriggio le gare: la Moto3 scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.
GP Francia: gli orari del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 7 maggio
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
- Ore 18.15: Racebook
Venerdì 8 maggio
- Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 - Pre-qualifiche
- Ore 14: Moto2 - Pre-qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 9 maggio
- Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
- Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
- Ore 13.40: Moto2 - qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live – Sprint
- Ore 14.55: MotoGP - Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
Domenica 10 maggio
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP