- 1.R. Fernandez
- 2.M. Marquez
- 3.F. Di Giannantonio
MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Germania
Piloti MotoGP di nuovo in pista al Sachsenring a partire dalle 15 per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Nelle Libere della mattina miglior tempo di Raul Fernandez (Aprilia Trackhoue) davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Per il nove volte campione del mondo anche una scivolata senza conseguenze. 8° Bezzecchi, solo 19° Bagnaia
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Non al meglio anche Pedro Acosta, operato negli scorsi giorni al polso destro per risolvere la sindrome da tunnel carpale che l'aveva costretto al ritiro anticipato ad Assen: il pilota spagnolo, comunque la migliore delle Ktm, ha chiuso le Libere in 12^ posizione
Marco Bezzecchi, reduce dalla cadutissima di Assen, ha chiuso le FP1 in ottava posizione. "Non mi sento ancora al top, mi aspetto di soffrire", aveva detto ieri ai media
Il VIDEO della caduta di Marc Marquez nelle FP1
Marc Marquez è anche caduto a inizio turno, un'innocua scivolata in curva 3: lo spagnolo è stato tradito da un 'gradino' che poi ha provocato anche la caduta, nello stesso punto, di Franco Morbidelli
Marc Marquez ha chiuso in seconda posizione ma senza cambiare gomme, mettendo in mostra un passo gara impressionante con pneumatici usati
I risultati delle prove libere 1
In mattinata miglior tempo di Raul Fernandez nelle FP1: il pilota Aprilia Trackhouse ha montato gomme nuove e firmato il crono più veloce in 1:20.829
In Germania si inizia a fare sul serio: in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato
Buon pomeriggio e ben ritrovati dal Sachsenring, dove alle 15 andranno in scena le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW