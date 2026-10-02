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  1. 1.M. Marquez
  2. 2.J. Martin
  3. 3.M. Bezzecchi
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MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Giappone

MotoGP di nuovo in pista a Motegi per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio i primi 10 pass per il Q2. Nella notte italiana miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere, davanti alle Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Weekend già finito per la wild card Honda Takaaki Nakagami, protagonista di un brutto highside che gli ha causato la rottura della clavicola sinistra. Sabato qualifiche alle 3.50 e Sprint alle 8

LA CADUTA DI NAKAGAMI

LIVE

Ben ritrovati da Motegi, dove alle 8 ora italiana andranno in scena le Pre-qualifiche (da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

GP Giappone, le Pre-qualifiche LIVE su Sky e NOW dalle 8

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