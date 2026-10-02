MotoGP di nuovo in pista a Motegi per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio i primi 10 pass per il Q2. Nella notte italiana miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere, davanti alle Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Weekend già finito per la wild card Honda Takaaki Nakagami, protagonista di un brutto highside che gli ha causato la rottura della clavicola sinistra. Sabato qualifiche alle 3.50 e Sprint alle 8

LA CADUTA DI NAKAGAMI