Il weekend di casa per Taka Nakagami, wild card con il test team di Honda, è durato una manciata di curve: il pilota giapponese è stato protagonista di un brutto highside nelle prime fasi delle FP1, con la pista resa scivolosa da una leggera pioggia. Nakagami, da subito molto dolorante alla spalla sinistra, è stato portato al centro medico, dove gli esami hanno poi confermato una frattura della clavicola sinistra. Ovviamente il suo GP è già finito, di fatto prima ancora di cominciare...

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