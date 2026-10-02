Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Nakagami, infortunio dopo la caduta nelle Libere: GP Giappone già finito. VIDEO

wild card

Il weekend di casa per Taka Nakagami, wild card con il test team di Honda, è durato una manciata di curve: il pilota giapponese è stato protagonista di un brutto highside nelle prime fasi delle FP1, con la pista resa scivolosa da una leggera pioggia. Nakagami, da subito molto dolorante alla spalla sinistra, è stato portato al centro medico, dove gli esami hanno poi confermato una frattura della clavicola sinistra. Ovviamente il suo GP è già finito, di fatto prima ancora di cominciare...

PRE-QUALIFICHE LIVE

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

MotoGP, nella notte si parte: Libere dalle 3.45

MotoGp

Dagli orari del weekend per non perdersi nulla tra sessioni in notturna o di primo mattino alle...

Vinales: "Tanto gas da dare, voglio solo MotoGP"

ktm tech3

Maverick Vinales torna nel paddock dopo tre mesi di assenza e 4 GP pieni saltati per il problema...

Bagnaia: "Col nuovo asfalto forse il grip sarà ok"

MotoGp

Le parole del pilota Ducati, che proprio a Motegi nel 2025 ha ottenuto la sua ultima vittoria:...

Marquez: "Da qui in poi bisogna attaccare sempre"

MotoGp

"Da ora bisogna attaccare sempre, in ogni circuito". Marc Marquez allontana l'ipotesi di GP in...

Bez: "Titolo? Martin e Marquez più in lotta di me"

MotoGp

"In Austria ho faticato più del previsto, ma ora sto bene". A Sky Marco Bezzecchi torna sul...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS