- 1.J. Martin
- 2.M. Marquez
- 3.P. Acosta
MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Giappone in diretta LIVE
A Motegi è l'ora della Sprint Race MotoGP, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 8 ora italiana: in pole c'è il leader del Mondiale Jorge Martin, che partirà in prima fila davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. 4° Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia (vincitore delle ultime due edizioni) scatterà dalla 13^ casella. Domenica gara lunga alle 7 dopo la Moto3 (ore 4) e la Moto2 (ore 5.15)
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- 24^ pole in top-class (4^ quest'anno)
- 38^ prima fila in Carriera (5^ quest'anno), 69^ prima fila in tutte le classi. eguaglia Andrea DOVIZIOSO, John KOCINSKI, al 26° posto dell'era moderna (dati disponibili dal 1977).
- 2^ pole qui dopo il 2023, quando vinse Sprint e Gran Premio.
Bagnaia, vincitore delle ultime due edizioni della Sprint, scatterà invece dalla 13^ casella. Il pilota Ducati, decisamente in un'altra condizione di feeling rispetto al passato, non ha passato lo scoglio del Q1
Guarda gli HIGHLIGHTS delle qualifiche
Dalla seconda fila Marco Bezzecchi, 4° tempo in qualifica davanti ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio
In pole position scatterà Jorge Martin, con lui in una prima fila tutta spagnola Marc Marquez e Pedro Acosta
Ben ritrovati da Motegi, dove alle 8 è in programma la Sprint Race del GP Giappone, LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW