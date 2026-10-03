A Motegi è l'ora della Sprint Race MotoGP, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 8 ora italiana: in pole c'è il leader del Mondiale Jorge Martin, che partirà in prima fila davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. 4° Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia (vincitore delle ultime due edizioni) scatterà dalla 13^ casella. Domenica gara lunga alle 7 dopo la Moto3 (ore 4) e la Moto2 (ore 5.15)

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