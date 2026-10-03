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GP Giappone
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Qualifiche 2
  1. 1.J. Martin
  2. 2.M. Marquez
  3. 3.P. Acosta
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MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Giappone in diretta LIVE

A Motegi è l'ora della Sprint Race MotoGP, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 8 ora italiana: in pole c'è il leader del Mondiale Jorge Martin, che partirà in prima fila davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. 4° Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia (vincitore delle ultime due edizioni) scatterà dalla 13^ casella. Domenica gara lunga alle 7 dopo la Moto3 (ore 4) e la Moto2 (ore 5.15)

LA GRIGLIA DI PARTENZA - F1, LE FP3 IN MALESIA LIVE

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GP Giappone, la Sprint Race LIVE su Sky e NOW alle 8

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Martin da record: tutti i primati nel Mondiale, pista dopo pista

Martin ritocca il miglior giro a Motegi: tutti i record pista dopo pista

Martin ritocca il miglior giro a Motegi: tutti i record pista dopo pista

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Martin in pole: i numeri di Michele Merlino

  • 24^ pole in top-class (4^ quest'anno)
  • 38^ prima fila in Carriera (5^ quest'anno), 69^ prima fila in tutte le classi. eguaglia Andrea DOVIZIOSO, John KOCINSKI,  al 26° posto dell'era moderna (dati disponibili dal 1977).
  • 2^ pole qui dopo il 2023, quando vinse Sprint e Gran Premio.

Bagnaia, vincitore delle ultime due edizioni della Sprint, scatterà invece dalla 13^ casella. Il pilota Ducati, decisamente in un'altra condizione di feeling rispetto al passato, non ha passato lo scoglio del Q1

Guarda gli HIGHLIGHTS delle qualifiche

La griglia di partenza di Motegi

MotoGP, la griglia di partenza del GP Giappone

MotoGP, la griglia di partenza del GP Giappone

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Dalla seconda fila Marco Bezzecchi, 4° tempo in qualifica davanti ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio

In pole position scatterà Jorge Martin, con lui in una prima fila tutta spagnola Marc Marquez e Pedro Acosta

Ben ritrovati da Motegi, dove alle 8 è in programma la Sprint Race del GP Giappone, LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW