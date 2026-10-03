Pronti a ripartire a Sepang, in Malesia, dove la F1 recupera l'evento in Bahrain non corso ad aprile. Ieri Verstappen (Red Bull) e Leclerc (Ferrari) sono stato i più veloci in sessioni di libere nel complesso difficili da decifrare. Alle 6.30 il terzo e ultimo semaforo verde per le prove, mentre alle 10 si andrà a caccia della sedicesima pole position del Mondiale 2026. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

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