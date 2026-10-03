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  1. 1.C. Leclerc
  2. 2.I. Hadjar
  3. 3.L. Norris
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Formula 1, GP Bahrain in Malesia: le qualifiche in diretta live da Sepang

Pronti a ripartire a Sepang, in Malesia, dove la F1 recupera l'evento in Bahrain non corso ad aprile. Ieri Verstappen (Red Bull) e Leclerc (Ferrari) sono stato i più veloci in sessioni di libere nel complesso difficili da decifrare. Alle 6.30 il terzo e ultimo semaforo verde per le prove, mentre alle 10 si andrà a caccia della sedicesima pole position del Mondiale 2026. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

ALLE 6.30 LA DIRETTA SKY DELLE LIBERE 3 A SEPANG

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La guida per non perdere nulla del weekend di F1 a Sepang

Siamo nel vivo di un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con Formula 1, MotoGP, WRC, GT World Challenge Europe e Lamborghini Super Trofeo. Finoa domenica 4 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con la F1 per il Gran Premio del Bahrain, che si svolgerà, in via eccezionale, sul circuito di Sepang, in Malesia, tutto da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Oggi, alle 6.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 10 scattano le qualifiche. Domenica, alle 9, al via la gara.

Un team 'Mondiale' per raccontarvi tutta la F1 su Sky

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Il post gara è sempre con Race Anatomy!

L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Cosa vedremo oggi sul canale 207 di Sky

  • Ore      6.15: Paddock Live
  • Ore      6.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore      7.30: Paddock Live
  • Ore      9.15: Warm Up
  • Ore      9.30: Paddock Live
  • Ore      10: F1 - Qualifiche
  • Ore      11.15: Paddock Live
  • Ore      11.45: Paddock Live Show

Il programma di domani LIVE su Sky Sport F1

  • Ore      7.30: Paddock Live
  • Ore      9: F1 - Gara
  • Ore      11: Paddock Live Post-Gara
  • Ore      11.30: Debriefing
  • Ore      12: Notebook
  • Ore      12.15: Race Anatomy

Primi passaggi delle repliche di qualifiche e GP sul canale 207 di Sky

  • Qualifche: 12.30 e 17.30
  • Gran Premio: 14 e 18