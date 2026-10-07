Gli orari del GP Indonesia

Si parte nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, alle 4.45, per la prima sessione di prove libere. Poi nella mattinata italiana del 9 ottobre ci sono le Pre-qualifiche dalle 9. Nella notte tra venerdì e sabato, dopo le FP2, spazio alle qualifiche dalle 4.50. Sabato mattina alle 9 sarà il momento della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica, sempre alle 9, è previsto il semaforo verde della gara lunga dopo il GP della Moto3 (ore 6) e della Moto2 (ore 7.15). Inoltre le gare di Mandalika saranno visibili in differita su Tv8 con i seguenti orari: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e MotoGP alle 14.