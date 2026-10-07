MotoGP, GP Indonesia a Mandalika: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Indonesia
Si parte nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, alle 4.45, per la prima sessione di prove libere. Poi nella mattinata italiana del 9 ottobre ci sono le Pre-qualifiche dalle 9. Nella notte tra venerdì e sabato, dopo le FP2, spazio alle qualifiche dalle 4.50. Sabato mattina alle 9 sarà il momento della Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica, sempre alle 9, è previsto il semaforo verde della gara lunga dopo il GP della Moto3 (ore 6) e della Moto2 (ore 7.15). Inoltre le gare di Mandalika saranno visibili in differita su Tv8 con i seguenti orari: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e MotoGP alle 14.
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Le caratteristiche del circuito
Si corre al Mandalika International Circuit, a Lombok (West Nusa Tenggara). Il tracciato, circondato da suggestivi scenari tropicali, è lungo 4,3 chilometri e conta 17 curve (sei a sinistra e 11 a destra). E’ stato aperto nel 2021 e il Motomondiale ci corre dal 2022.
Approfondimento
GP Indonesia: l'analisi del circuito di Mandalika
L'albo d'oro a Mandalika
- 2022: Miguel Oliveira (Kmt)
- 2023: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2024: Jorge Martin (Ducati)
- 2025: Fermin Aldeguer (Ducati)
Le previsioni meteo
I piloti dovrebbero trovare temperature alte nell'arco di tutto il weekend, comprese tra 28 e 32 gradi. Gli acquazzoni sono sempre dietro l'angolo a Mandalika: previsto cielo nuvoloso alternato a schiarite nell'arco della tre giorni.