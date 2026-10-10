- 1.M. Bezzecchi
- 2.R. Fernandez
- 3.M. Marquez
MotoGP, qualifiche e pole del GP Indonesia in diretta LIVE
MotoGP adesso in pista a Mandalika per le qualifiche del GP Indonesia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) scattate con un ritardo di 5' per una bandiera rossa in seguito a una caduta di Razgatlioglu nelle FP2. Ogura e Aldeguer sono tra i piloti impegnati in Q1 per provare a staccare gli ultimi due pass per il Q2. Alle 9, invece, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend
in evidenza
Piloti in pista, via al Q1: ci sono da conquistare gli ultimi 2 posti per il Q2
Toprak si è rimesso la tuta e proverà a disputare il Q1
I piloti in Q1
- Zarco
- Razgatlioglu (condizioni da verificare)
- Marini
- Moreira
- Vinales
- Bastianini
- Binder
- A. Espargaro
- Rins
- Miller
- Aldeguer
- Ogura
La classifica dei tempi delle FP2
Toprak col ghiaccio sulla spalla, ma potrebbe provare a risalire in moto e a fare il Q1!
Prove libere 2 terminate! Miglior tempo di Marco Bezzecchi in 1:29.560, poi Raul Fernandez e Marc Marquez. 4° Di Giannantonio, 5° Martin. Tra poco le qualifiche
Il VIDEO della caduta di Razgatlioglu
Caduta per Aleix Espargaro in curva 12, pilota ok
I tempi a 10' dalla fine delle FP2
Tra le Aprilia si infila subito Marc Marquez: secondo tempo a oltre due decimi dal Bez
Bezzecchi balza in testa alla classifica dei tempi in 1:29.620, poi Fernandez, Martin e Ogura. Poker d'Aprilia per ora in testa
News su Toprak dopo la caduta: la spalla è uscita e poi rientrata, il turco vorrebbe rientrare in pista ma per ora il team preferisce aspettare. Da capire se tornerà in sella per il Q1
Nuovi orari: le qualifiche inizieranno alle 4.55, con 5' di ritardo dopo la bandiera rossa
Si riparte dopo lo stop per la caduta di Razgatligolu
Razgatlioglu è rientrato al box e sembra meno dolorante, ma ovviamente dovrà andare al centro medico per verificare le condizioni della sua spalla destra
Pit lane riaprirà alle 4.23, tra due minuti
Sessione interrotta dopo la caduta di Toprak per ripulire la pista
Caduta per Toprak Razgatlioglu, bandiere gialle tra curva 13 e 14. Il pilota turco sembra molto dolorante alla spalla destra, brutto highside
Maio Meregalli (Yamaha) a Sky: "Quartararo sta bene, si è svegliato con meno dolore del previsto dopo la brutta caduta di ieri"
Raul Fernandez dà il suo personale buongiorno: 1:30.014 per mettersi in testa
Primi tempi della mattinata indonesiana: Acosta fa 1:30.867, poi Aldeguer e Bezzecchi
Oggi Fabio Di Giannantonio festeggia 28 anni
Piloti in pista, ultimi 30' di prove prima delle qualifiche