MotoGP adesso in pista a Mandalika per le qualifiche del GP Indonesia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) scattate con un ritardo di 5' per una bandiera rossa in seguito a una caduta di Razgatlioglu nelle FP2. Ogura e Aldeguer sono tra i piloti impegnati in Q1 per provare a staccare gli ultimi due pass per il Q2. Alle 9, invece, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend

I PILOTI GIA' AL Q2