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GP Indonesia
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Prove Libere 3
  1. 1.M. Bezzecchi
  2. 2.R. Fernandez
  3. 3.M. Marquez
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MotoGP, qualifiche e pole del GP Indonesia in diretta LIVE

MotoGP adesso in pista a Mandalika per le qualifiche del GP Indonesia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) scattate con un ritardo di 5' per una bandiera rossa in seguito a una caduta di Razgatlioglu nelle FP2. Ogura e Aldeguer sono tra i piloti impegnati in Q1 per provare a staccare gli ultimi due pass per il Q2. Alle 9, invece, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend 

I PILOTI GIA' AL Q2

in evidenza

Q1 qualifiche GP Indonesia LIVE su Sky e NOW

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LIVE
si parte!

Piloti in pista, via al Q1: ci sono da conquistare gli ultimi 2 posti per il Q2

Toprak si è rimesso la tuta e proverà a disputare il Q1

I piloti in Q1

  • Zarco
  • Razgatlioglu (condizioni da verificare)
  • Marini
  • Moreira
  • Vinales
  • Bastianini
  • Binder
  • A. Espargaro
  • Rins
  • Miller
  • Aldeguer 
  • Ogura

La classifica dei tempi delle FP2

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Toprak col ghiaccio sulla spalla, ma potrebbe provare a risalire in moto e a fare il Q1!

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bandiera a scacchi!

Prove libere 2 terminate! Miglior tempo di Marco Bezzecchi in 1:29.560, poi Raul Fernandez e Marc Marquez. 4° Di Giannantonio, 5° Martin. Tra poco le qualifiche

Il VIDEO della caduta di Razgatlioglu

bandiera gialla!

Caduta per Aleix Espargaro in curva 12, pilota ok

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I tempi a 10' dalla fine delle FP2

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Tra le Aprilia si infila subito Marc Marquez: secondo tempo a oltre due decimi dal Bez

Bezzecchi balza in testa alla classifica dei tempi in 1:29.620, poi Fernandez, Martin e Ogura. Poker d'Aprilia per ora in testa

News su Toprak dopo la caduta: la spalla è uscita e poi rientrata, il turco vorrebbe rientrare in pista ma per ora il team preferisce aspettare. Da capire se tornerà in sella per il Q1

Nuovi orari: le qualifiche inizieranno alle 4.55, con 5' di ritardo dopo la bandiera rossa

si parte!

Si riparte dopo lo stop per la caduta di Razgatligolu

Razgatlioglu è rientrato al box e sembra meno dolorante, ma ovviamente dovrà andare al centro medico per verificare le condizioni della sua spalla destra

Pit lane riaprirà alle 4.23, tra due minuti

bandiera rossa!

Sessione interrotta dopo la caduta di Toprak per ripulire la pista

bandiera gialla!

Caduta per Toprak Razgatlioglu, bandiere gialle tra curva 13 e 14. Il pilota turco sembra molto dolorante alla spalla destra, brutto highside

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Maio Meregalli (Yamaha) a Sky: "Quartararo sta bene, si è svegliato con meno dolore del previsto dopo la brutta caduta di ieri"

Raul Fernandez dà il suo personale buongiorno: 1:30.014 per mettersi in testa

Primi tempi della mattinata indonesiana: Acosta fa 1:30.867, poi Aldeguer e Bezzecchi

Oggi Fabio Di Giannantonio festeggia 28 anni

si parte!

Piloti in pista, ultimi 30' di prove prima delle qualifiche

Bezzecchi, Martin e Marquez in Q2: i 10 qualificati

MotoGP in Indonesia, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1

MotoGP in Indonesia, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1

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Raul Fernandez il più veloce nelle Pre-qualifiche: gli highlights

Mandalika by night: ora le FP2, pole alle 4.50

Buongiorno da Mandalika dove tra pochi minuti, alle 4.10, i piloti della MotoGP scenderanno in pista per le FP2. Alle 4.50 scatterà la caccia alla pole con le qualifiche, mentre alle 9 ci sarà la Sprint Race. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW.