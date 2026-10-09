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MotoGP, GP Indonesia: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche di Mandalika

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Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Mandalika. Alle spalle del pilota Trackhouse ci sono le due Aprilia Factory di Bezzecchi e Martin. 4° Acosta, 5° Marc Marquez. Direttamente in Q2 anche Bagnaia con il 10° tempo. Qualifiche nella notte italiana tra venerdì e sabato alle 4.50, Sprint Race e gara lunga alle 9. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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