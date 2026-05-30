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  2. 2.R. Fernandez
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MotoGP, qualifiche GP Mugello: Bezzecchi in pole. 2° Raul Fernandez, 3° Martin

Tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo (e il nuovo record della pista in 1:43.921) davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. 7° Di Giannantonio, 9° Morbidelli e 10° Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race, domenica alle 14 la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

LA GRIGLIA DI PARTENZA

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Qualifiche: 1° Bezzecchi 2° R. Fernandez 3° Martin

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Appuntamento alle 15 per la Sprint Race, come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

La griglia di partenza del Mugello

MotoGP, la griglia di partenza del Mugello

MotoGP, la griglia di partenza del Mugello

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Il VIDEO della pole di Bezzecchi

Bezzecchi in pole (i numeri di M. Merlino)

  • BEZZECCHI: 11^ pole in top-class 
  • - Prima pole al MUGELLO, 10° circuito in cui parte in pole.
  • - Non andava in pole da 3 mesi (Buriram, 1° marzo).
  • APRILIA: 16^ pole in top-class  (2^ quest'anno dopo Buriram)

I risultati delle qualifiche del Mugello

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bandiera a scacchi!

E allora Marco Bezzecchi si regala una pole strepitosa con record della pista in 1:43.921. Prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Martin. Poi le Ducati di Marc Marquez, Aldeguer, Bagnaia e Di Giannantonio, costretto a partire dalla terza fila

Niente da fare per Diggia...

Attenzione a Di Giannantonio, casco rosso nel secondo settore...

Marc Marquez piazza la sua Ducati in seconda fila! 4° tempo e capolavoro al rientro!

Marc Marquez a casco rosso nei primi due settori, ma perde qualcosa nel terzo dove Bez ha fatto paura!

Aldeguer sale in 4^ posizione (seconda fila) davanti a Bagnaia e Diggia, sono le prime Ducati. Marc Marquez nono al momento

pole position!

Bezzecchi frantuma il record della pista! 1:43.921!

Pioggia di caschi rossi al Mugello, in particolare le Ducati sono chiamate a rispondere alle Aprilia!

La situazione dopo i primi time attack

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pole position!

Martin fa 1:44.284 e si avvicina al record della pista! Poi Raul Fernandez e Bezzecchi

Via ai primi time attack, vediamo chi farà la prima pole provvisoria

E' Pecco Bagnaia a guidare il gruppone, con Marc Marquez in scia del compagno di team 

si parte!

Piloti in pista, ci si gioca la pole al Mugello!

Il record della pista appartiene a Marc Marquez (1:44.169). Oggi sarà battuto?

I 12 piloti che si giocheranno la pole al Mugello

  • Moreira
  • Morbidelli
  • Bastianini
  • Fernandez (dal Q1)
  • Acosta (dal Q1)
  • Rins
  • Di Giannantonio
  • Aldeguer
  • Bagnaia
  • Bezzecchi
  • Martin
  • Marini

I risultati del Q1: Fernandez e Acosta in Q2

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bandiera gialla!

Caduta per Toprak Razgatliogliu all'ingresso della Bucine, il turco partirà 20°

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bandiera a scacchi!

Niente da fare, nessuno stravolgimento in extremis: sono Raul Fernandez e Pedro Acosta ad andare in Q2. Ogura, primo degli esclusi, partirà 13° davanti a Binder, Mir e Marini

Raul Fernandez fa 1:44.538 e prenota il Q2. Acosta invece non riesce a migliorarsi ed è a rischio. Ogura avrà un'ultima chance per provare a scalzarlo...

Quartararo sulla scia di Ogura, prova a recuperare qualche posizione così il Diablo

Di nuovo in pista, tutti a parte Vinales al momento

Piloti tutti ai box, tra poco si riparte per giocarsi le ultime carte

La situazione dopo i primi time attack

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In questo momento escluso Ogura, con Acosta e Raul Fernandez che andrebbero in Q2

Acosta fa 1:44.765 e si rimette davanti alle Trackhouse

Finora dunque doppietta Trackhouse, con Raul che ha fatto 1:44.834 e Ogura 1:44.972

Primi tempi: Raul Fernandez e Ogura davanti a tutti, Acosta primo degli esclusi al momento

Come segnala Giovanni Zamagni dai box, Fabio Quartararo è entrato in pista molto arrabbiatto: evidentemente non soddisfatto della performance della sua Yamaha al termine delle FP2

Un'immagine dal circuito del Mugello, che si sta pian paino popolando. Oggi per la Sprint sarà una bolgia!

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si parte!

Piloti in pista, ultimi 2 posti disponibili per il Q2

I 12 piloti impegnati nel Q1

  • Razgatlioglu
  • Marini
  • Vinales
  • Quartararo
  • Fernandez
  • Binder
  • Crutchlow
  • Mir
  • Acosta
  • Miller
  • Pirro
  • Ogura

I risultati delle Libere 2

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bandiera a scacchi!

Miglior tempo di Fabio Di Giannantonio anche nelle FP2, nonostante un problema tecnico nel finale di turno. Alle sue spalle Acota, Bagnaia e Aldeguer. 6° Bezzecchi, 9° Marc Marquez

Il rientro di Di Giannantonio ai box dopo il problema tecnico, per Fabio forse un problema elettronico

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Nessuna penalità per Morbidelli per l'episodio precedente con Martin. Quello sotto investigazione ora è Luca Marini, che ha rallentato di colpo per entrare ai box costringendo anche Morbidelli a rialzarsi

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bandiera gialla!

Problema tecnico per Fabio Di Giannantonio, costretto a parcheggiare la sua Ducati VR. Non ci voleva in vista delle qualifiche

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I tempi a 10' dalla fine delle FP2

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bandiera gialla!

Michele Pirro scivola ad alta velocità tra curva 13 e 14, nessun problema per lui

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Incomprensione tra Martin e Morbidelli, gesto di stizza di Jorge ed episodio under investigation

bandiera gialla!

In precedenza un lungo di Jorge Martin

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Il casco di Luca Marini per il Mugello

I tempi a 20' dalla fine delle FP2

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Eccolo Di Giannantonio, 1:45.641

Di Giannantonio sale in seconda posizione, ma è a casco rosso per andare in testa

Bagnaia scende sotto l'1:46 in 1:45.911

Bagnaia miglior tempo fin qui in 1:46.610, poi Bezzecchi

Casco speciale anche per Diggia

si parte!

Via alle FP2, ultima sessione di prove prima delle qualifiche

Bezzecchi dedica il casco del Mugello ad Alex Zanardi

Oggi splende il sole al Mugello: la pista è decisamente in condizioni migliori rispetto alla giornata di ieri. Tra poco si parte con le FP2

Bastianini 3°: "Siamo partiti con il piede giusto"

Sorriso Bastianini: 'Siamo partiti col piede giusto'

Sorriso Bastianini: 'Siamo partiti col piede giusto'

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Marc Marquez 6°: "Il nervo lavora bene, è la cosa più importante"

Di Giannantonio: "Lavoro per vincere il Mondiale"

Di Giannantonio non si nasconde: 'Quest'anno voglio vincere il Mondiale'

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Bezzecchi 7°: "Mi è mancato qualcosa nel time attack"

Bagnaia 2°: "A posto da subito, non ho cambiato nulla sulla moto"

Bagnaia e il grip: 'C'è una strana striscia nera vicino a ogni riga bianca...'

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Acosta costretto al Q1: i piloti qualificati al Q2

Mugello, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi resta fuori

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Sprint Race alle 15: tutto LIVE su Sky Sport

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Super sabato al Mugello: alle 10.10 le FP2, qualifiche alle 10.50

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