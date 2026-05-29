MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Mugello
MotoGP di nuovo in pista al Mugello per le Pre-qualifiche, ora LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Sessione interrotta per qualche minuto a causa di una bandiera rossa per una caduta di Quartararo: il pilota è ok, ma i marshall hanno dovuto togliere ghiaia e detriti dal tracciato. Piloti di nuovo in pista, a breve i time attack
in evidenza
Caduta di Jack Miller, che si è steso alla San Donato (curva 1)
Quartararo molto arrabbiato dopo la caduta ma è rientrato al box, nessun controllo al centro medico, segno che sta bene
Pista ok, pit lane riaperta per gli ultimi 30 minuti di Pre-qualifiche
Da verificare le condizioni di Quartararo, che si toccava il braccio dopo la scivolata: gli è rimasto un po' sotto
Si ripartirà tra due minuti, alle 15.35
Caduta per Fabio Quartararo, che si rialza subito, in curva 4: Yamaha demolita, con pezzi in mezzo alla pista e inevitabile interruzione dopo un salto sul cordolo e un piccolo contatto sul casco del francese
I tempi a 30' dalla fine delle Pre-qualifiche
Per Bez gomme nuove, si entra nel vivo delle Pre-quali e iniziano i time attack
Marco Bezzecchi balza al comando in 1:45.024, 6 decimi meglio di Ogura (che aveva appena scalzato Bagnaia)
Piero Taramasso (Michelin): "All'anteriore sicuramente la gara sarà fatta con la media, qualche dubbio in più sulla posteriore. La media forse può dare qualcosa in più anche dietro"
I tempi a 40' dalla fine delle Pre-qualifiche
Un occhio a Marc Marquez: il pilota spagnolo ha in questo momento l'11° tempo e sarebbe il primo degli esclusi al Q2. Ma c'è ancora tempo...
Cecchinello: "Il chirurgo che opererà Zarco mi ha assicurato che il ginocchio di Johann tornerà lo stesso di prima. Tempi di recupero? Dobbiamo attendere dopo l'operazione, ci vorranno mesi"
I tempi a 50' dalla fine delle Pre-qualifiche
Bagnaia si migliora ancora: 1:45.697. Pecco molto tonico fin dalle FP1 quest'oggi, sembra piuttosto a suo agio sulla moto
Primi tempi: Di Giannantonio davanti a tutti in 1:45.746, poi le Aprilia di Martin e Bezzecchi
Via alle Pre-qualifiche, 1 ora a disposizione dei piloti con un obiettivo su tutti: l'accesso diretto al Q2
Tra poco si parte, per la prima sessione del weekend MotoGP completamente sull'asciutto: in palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 del sabato
Masini (Gresini) aggiorna sul recupero di Alex Marquez
Michele Pirro, sostituto di Alex Marquez, ha chiuso le FP1 in 16^ posizione. Come prevedibile Cal Crutchlow in fondo alla classifica: il pilota inglese, in Honda Lcr al posto di Zarco, è ultimo a 3'' e 7 decimi dal miglior tempo di Di Giannantonio
Aprilia, ecco il main sponsor: come cambia la livrea dal Mugello
Aprilia annuncia il main sponsor: come cambia la livrea. FOTOVai al contenuto
Bagnaia s'insabbia alla San Donato. VIDEO
Marc Marquez è stato rivisto dopo le FP1 ed è stato dichiarato fit per il weekend. C'erano pochi dubbi, ma è arrivato anche l'ultimissimo via libera formale
Inizio cauto per Marc Marquez, che è salito in sella dopo 10 minuti dal semaforo verde del turno e poi ha chiuso col 15° tempo, senza però cambiare gomme e forzare il time attack
I risultati delle FP1
Nelle prove libere della mattina, su pista ancora umida per la pioggia notturna, miglior tempo di Fabio Di Giannantonio in 1:46.242 (con gomme nuove)
Attenzione al meteo: la pista si è asciugata dopo la pioggia della notte, ma non è escluso che possa piovere ancora nel pomeriggio, complicando le Pre-quali a team e piloti
In palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato: domani le qualifiche a partire dalle 10.50 con il Q1
Ben ritrovati dal Mugello, dove alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW