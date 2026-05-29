MotoGP di nuovo in pista al Mugello per le Pre-qualifiche, ora LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Sessione interrotta per qualche minuto a causa di una bandiera rossa per una caduta di Quartararo: il pilota è ok, ma i marshall hanno dovuto togliere ghiaia e detriti dal tracciato. Piloti di nuovo in pista, a breve i time attack

I RISULTATI DELLE LIBERE 1