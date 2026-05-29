Aprilia, ecco il main sponsor: la nuova livrea della moto di Bezzecchi e Martin
Attraverso un comunicato ufficiale, Aprilia ha annunciato un nuovo contratto di sponsorizzazione pluriennale con Monster Energy. La partnership, annunciata nel weekend del Mugello, parte da subito, tanto che il marchio del nuovo sponsor ha già trovato spazio sulle moto di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Il weekend del Mugello (gara domenica alle 14) è LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Aprilia Racing e Monster Energy annunciano una nuova partnership pluriennale che, a partire dal Gran Premio d’Italia 2026, vedrà le due realtà condividere un percorso comune in MotoGP. L’accordo rappresenta un importante passo strategico per la Casa di Noale e segnerà un ulteriore rafforzamento della collaborazione dal 2027, quando Monster Energy assumerà anche il ruolo di title sponsor del team.
- La collaborazione tra Aprilia Racing e Monster Energy sarà sottolineata dalla presenza dell’iconico logo con i tre artigli sulle RS-GP ufficiali, sulle tute dei piloti e sui principali asset del team.
- La partnership arriva in un momento particolarmente significativo per Aprilia Racing. Negli ultimi anni, la Casa di Noale ha intrapreso un percorso di crescita costante nella top class che, nel 2025, l’ha vista confermarsi come il costruttore europeo più vincente nella storia del Motomondiale, oltre a registrare l’annata più vincente della propria storia, con il terzo posto nel mondiale piloti con Marco Bezzecchi e il secondo nel Campionato Costruttori.
- Un percorso che si conferma anche nel 2026, stagione in cui Aprilia Racing ha conquistato le prime tre vittorie dell’anno, salendo sul podio nelle prime cinque gare e ottenendo la prima storica tripletta nel GP di Francia. Attualmente, il team guida anche la classifica piloti, occupando la prima e la seconda posizione, oltre alla leadership nella classifica riservata ai Costruttori e ai Team.
- “Siamo molto felici di annunciare questa partnership con un’azienda globale come Monster Energy, che sarà al nostro fianco già dal 2026 come main sponsor e dal 2027 assumerà il ruolo di title sponsor. Questo accordo rappresenta una pietra miliare per Aprilia Racing e il coronamento di un percorso di successo".
- “Per questo siamo particolarmente fieri di questa collaborazione che contribuirà a rafforzare ulteriormente l’ambizione del nostro progetto. Ringrazio Monster Energy per la fiducia che ha riposto in noi, faremo di tutto affinché venga ricambiata”.