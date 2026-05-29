Attraverso un comunicato ufficiale, Aprilia ha annunciato un nuovo contratto di sponsorizzazione pluriennale con Monster Energy. La partnership, annunciata nel weekend del Mugello, parte da subito, tanto che il marchio del nuovo sponsor ha già trovato spazio sulle moto di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Il weekend del Mugello (gara domenica alle 14) è LIVE su Sky e in streaming su NOW

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