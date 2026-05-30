- 1.M. Bezzecchi
- 2.R. Fernandez
- 3.J. Martin
MotoGP, Sprint Mugello: vince Raul Fernandez. 2° Martin, 3° Di Giannantonio
Un super Raul Fernandez vince la Sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trackhouse ha preceduto Martin e Di Giannantonio. 4° Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. 7° Bagnaia. Out Mir, Bastianini e Morbidelli. Martin recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi: ora lo spagnolo è a -12 dalla vetta. Domenica alle 14 la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
in evidenza
Il VIDEO dell'ultimo giro della Sprint del Mugello
Fernandez vince la Sprint (i numeri di Michele Merlino)
- 1^ vittoria Sprint (11° vincitore di una Sprint).
- 4^ medaglia Sprint (2^ quest'anno dopo un 3° posto a Buriram)
- APRILIA: 10^ vittoria Sprint, dopo Austin e Le Mans con Jorge Martin
- Prima vittoria Sprint al Mugello per l’Aprilia, circuito in cui non avevano mai ottenuto medaglie Sprint
L'ordine d'arrivo della Sprint Race
Raul Fernandez domina la Sprint Race del Mugello davanti a Jorge Martin, premiando la scelta di entrambi della gomma media al posteriore. Gara in rimonta per Di Giannantonio (3°) e Bezzecchi (4°). Marc Marquez parte forte, poi chiude 5° davanti ad Aldeguer e Bagnaia
ULTIMO GIRO AL MUGELLO! Raul Fernandez verso la vittoria
2 giri alla fine
Raul Fernandez ha reagito, girando in questa tornata sugli stessi tempi di Martin. Gap tra i due che resta nell'ordine del mezzo secondo
Vedremo se Raul reagirà per respingere l'assalto del connazionale. Dietro Diggia e Bezzecchi devono gestire il 3° e 4° posto, comunque punti importanti in ottica Mondiale
3 giri alla fine
Attenzione a Martin, che sta provando a ricucire su Raul Fernandez: ci sono 4 decimi tra i due, non è ancora finita...
Ritiro per Joan Mir, che è rientrato in pit lane
La caduta precedente di Bastianini
La situazione a 5 giri dalla fine
Moreira passato anche da Marc Marquez, che sale così in 5^ posizione
6 giri alla fine
Raul Fernandez allunga, ha 1 secondo su Martin, poi Diggia, Bezzecchi , Moreira e Marc Marquez
Cadute per Enea Bastianini e Franco Morbidelli
Bezzecchi ha passato Moreira, ora è 4° il romagnolo!
La situazione a 8 giri dalla fine
9 giri alla fine
Di Giannantonio ha passato un sorprendente Moreira ed è salito virtualmente sul podio. Ma ha oltre un secondo e mezzo da ricucire su Raul Fernandez e Martin
Bezzecchi ha passato Marquez e si è preso la 5^ posizione
10 giri dalla fine
Raul Fernandez e Martin coppia di testa, poi Moreira, Diggia (che ha passato Marquez). Marc è 5°, Bezzecchi 6°. Bagnaia risucchiato in 11^ posizione
Marquez in bagarre con Raul e Martin, alla fine scivola in 4^ posizione. Fernandez nuovo leader, poi Martin e un super Moreira. Bezzecchi 6°
La partenza
Grande scatto di Marc Marquez, che gira in testa. Dietro Raul Fernandez sugli scarichi
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA ALLA SPRINT RACE DEL MUGELLO!
Via al giro di ricognizione
I piloti dovranno percorrere 11 giri sul circuito di Scarperia, qui un ripasso delle curve
Lezione di Mugello: ecco nomi e significati delle 15 curve del circuitoVai al contenuto
La griglia di partenza della Sprint del Mugello
Piloti tutti schierati, tra poco si parte al Mugello
Intanto Bulega continua il suo regno incontrastato in Superbike: sua anche gara 1 di Aragon!
Piloti in pista per il giro di schieramento, tra 20' si parte
La classifica con le velocità più alte mai toccate
Martin il più veloce di sempre: al Mugello il nuovo record di velocitàVai al contenuto
Marini penalizzato per la gara di domenica
Luca Marini è stato penalizzato per la gara lunga di domenica (partirà 19° invece che 16°) per "guida lenta". Qui il VIDEO dell'episodio
Ducati invece costrette a inseguire: Marc Marquez partirà 4°, davanti ad Aldeguer, Bagnaia e Di Giannantonio
Giornata da ricordare fin qui per Aprilia, che ha anche fatto segnare il nuovo record assoluto di velocità, 368.6 km/h con Jorge Martin nelle prove libere 2
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche
Bez e Aprilia in pole: i numeri di Michele Merlino
- Per Bezzecchi 11^ pole in top-class
- Prima pole al MUGELLO, 10° circuito in cui parte in pole.
- Non andava in pole da 3 mesi (Buriram, 1° marzo).
- Aprilia: 16^ pole in top-class (2^ quest'anno dopo Buriram)
Prima fila tutta Aprilia, con Raul Fernandez secondo e Jorge Martin terzo
Marco Bezzecchi partirà in pole position al Mugello, dopo aver frantumato il record della pista fermando il cronometro in 1:43.921
Ben ritrovati dal Mugello, dove alle 15 è in programma la Sprint Race LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW