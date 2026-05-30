Un super Raul Fernandez vince la Sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trackhouse ha preceduto Martin e Di Giannantonio. 4° Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. 7° Bagnaia. Out Mir, Bastianini e Morbidelli. Martin recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi: ora lo spagnolo è a -12 dalla vetta. Domenica alle 14 la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

LA CLASSIFICA