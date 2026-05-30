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Qualifiche 2
  1. 1.M. Bezzecchi
  2. 2.R. Fernandez
  3. 3.J. Martin
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MotoGP, Sprint Mugello: vince Raul Fernandez. 2° Martin, 3° Di Giannantonio

Un super Raul Fernandez vince la Sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trackhouse ha preceduto Martin e Di Giannantonio. 4° Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. 7° Bagnaia. Out Mir, Bastianini e Morbidelli. Martin recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi: ora lo spagnolo è a -12 dalla vetta. Domenica alle 14 la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

LA CLASSIFICA

in evidenza

Sprint Mugello: 1° Fernandez 2° Martin 3° Diggia

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LIVE

Il VIDEO dell'ultimo giro della Sprint del Mugello

Fernandez vince la Sprint (i numeri di Michele Merlino)

  • 1^ vittoria Sprint (11° vincitore di una Sprint).
  • 4^ medaglia Sprint (2^ quest'anno dopo un 3° posto a Buriram)
  • APRILIA: 10^ vittoria Sprint, dopo Austin e Le Mans con Jorge Martin
  • Prima vittoria Sprint al Mugello per l’Aprilia, circuito in cui non avevano mai ottenuto medaglie Sprint

L'ordine d'arrivo della Sprint Race

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bandiera a scacchi!

Raul Fernandez domina la Sprint Race del Mugello davanti a Jorge Martin, premiando la scelta di entrambi della gomma media al posteriore. Gara in rimonta per Di Giannantonio (3°) e Bezzecchi (4°). Marc Marquez parte forte, poi chiude 5° davanti ad Aldeguer e Bagnaia

ULTIMO GIRO AL MUGELLO! Raul Fernandez verso la vittoria

2 giri alla fine

Raul Fernandez ha reagito, girando in questa tornata sugli stessi tempi di Martin. Gap tra i due che resta nell'ordine del mezzo secondo

Vedremo se Raul reagirà per respingere l'assalto del connazionale. Dietro Diggia e Bezzecchi devono gestire il 3° e 4° posto, comunque punti importanti in ottica Mondiale

3 giri alla fine

Attenzione a Martin, che sta provando a ricucire su Raul Fernandez: ci sono 4 decimi tra i due,  non è ancora finita...

ritiro

Ritiro per Joan Mir, che è rientrato in pit lane

La caduta precedente di Bastianini

La situazione a 5 giri dalla fine

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Moreira passato anche da Marc Marquez, che sale così in 5^ posizione

6 giri alla fine

Raul Fernandez allunga, ha 1 secondo su Martin, poi Diggia, Bezzecchi , Moreira e Marc Marquez

bandiera gialla!

Cadute per Enea Bastianini e Franco Morbidelli

Bezzecchi ha passato Moreira, ora è 4° il romagnolo!

La situazione a 8 giri dalla fine

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9 giri alla fine

Di Giannantonio ha passato un sorprendente Moreira ed è salito virtualmente sul podio. Ma ha oltre un secondo e mezzo da ricucire su Raul Fernandez e Martin

Bezzecchi ha passato Marquez e si è preso la 5^ posizione

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10 giri dalla fine

Raul Fernandez e Martin coppia di testa, poi Moreira, Diggia (che ha passato Marquez). Marc è 5°, Bezzecchi 6°. Bagnaia risucchiato in 11^ posizione

Marquez in bagarre con Raul e Martin, alla fine scivola in 4^ posizione. Fernandez nuovo leader, poi Martin e un super Moreira. Bezzecchi 6°

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La partenza

Grande scatto di Marc Marquez, che gira in testa. Dietro Raul Fernandez sugli scarichi

si parte!

PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA ALLA SPRINT RACE DEL MUGELLO!

Via al giro di ricognizione

I piloti dovranno percorrere 11 giri sul circuito di Scarperia, qui un ripasso delle curve 

Lezione di Mugello: ecco nomi e significati delle 15 curve del circuito

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La griglia di partenza della Sprint del Mugello

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Piloti tutti schierati, tra poco si parte al Mugello 

Intanto Bulega continua il suo regno incontrastato in Superbike: sua anche gara 1 di Aragon!

Piloti in pista per il giro di schieramento, tra 20' si parte

La classifica con le velocità più alte mai toccate

Martin il più veloce di sempre: al Mugello il nuovo record di velocità

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Marini penalizzato per la gara di domenica

Luca Marini è stato penalizzato per la gara lunga di domenica (partirà 19° invece che 16°) per "guida lenta". Qui il VIDEO dell'episodio

La griglia di partenza del GP Italia

MotoGP, la griglia di partenza del Mugello

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Ducati invece costrette a inseguire: Marc Marquez partirà 4°, davanti ad Aldeguer, Bagnaia e Di Giannantonio

Giornata da ricordare fin qui per Aprilia, che ha anche fatto segnare il nuovo record assoluto di velocità, 368.6 km/h con Jorge Martin nelle prove libere 2

Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche

Bez e Aprilia in pole: i numeri di Michele Merlino

  • Per Bezzecchi 11^ pole in top-class
  • Prima pole al MUGELLO, 10° circuito in cui parte in pole.
  • Non andava in pole da 3 mesi (Buriram, 1° marzo).
  • Aprilia: 16^ pole in top-class  (2^ quest'anno dopo Buriram)

Prima fila tutta Aprilia, con Raul Fernandez secondo e Jorge Martin terzo

Marco Bezzecchi partirà in pole position al Mugello, dopo aver frantumato il record della pista fermando il cronometro in 1:43.921

Ben ritrovati dal Mugello, dove alle 15 è in programma la Sprint Race LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW