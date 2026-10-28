Si parte nella notte italiana tra giovedì e venerdì , alle 3.40 , con la prima sessione di prove libere . Alle 8 sono, invece, in programma le Pre-qualifiche , con in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Nella notte tra venerdì e sabato, dopo le FP2, ecco la caccia alla pole a partire dalle 3.50 , mentre alle 8 scatta la Sprint Race . Chiude il weekend la gara lunga , con il semaforo verde previsto sempre alle 8 del mattino in Italia dopo la Moto3 (ore 5) e la Moto2 (ore 6.15) .

Le caratteristiche del circuito

Si corre sul circuito di Sepang, tracciato che favorisce i sorpassi e le alte velocità. La pista è lunga 5,5 km e ha 15 curve (10 a destra e 5 a sinistra), di cui quattro lente e una decina piuttosto rapide.