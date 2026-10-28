MotoGP, GP Malesia a Sepang: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Sepang fino a domenica 1 novembre per il Gran Premio della Malesia. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Malesia
Si parte nella notte italiana tra giovedì e venerdì, alle 3.40, con la prima sessione di prove libere. Alle 8 sono, invece, in programma le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Nella notte tra venerdì e sabato, dopo le FP2, ecco la caccia alla pole a partire dalle 3.50, mentre alle 8 scatta la Sprint Race. Chiude il weekend la gara lunga, con il semaforo verde previsto sempre alle 8 del mattino in Italia dopo la Moto3 (ore 5) e la Moto2 (ore 6.15).
Vedi anche
MotoGP a Sepang: Sprint e GP alle 8, dubbio Martin
Le caratteristiche del circuito
Si corre sul circuito di Sepang, tracciato che favorisce i sorpassi e le alte velocità. La pista è lunga 5,5 km e ha 15 curve (10 a destra e 5 a sinistra), di cui quattro lente e una decina piuttosto rapide.
Approfondimento
GP Malesia: l'analisi del circuito di Sepang
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2002: Max Biaggi (Yamaha)
- 2003: Valentino Rossi (Honda)
- 2004: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2005: Loris Capirossi (Ducati)
- 2006: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2007: Casey Stoner (Ducati)
- 2008: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2009: Casey Stoner (Ducati)
- 2010: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2011: annullata
- 2012: Dani Pedrosa (Honda)
- 2013: Dani Pedrosa (Honda)
- 2014: Marc Marquez (Honda)
- 2015: Dani Pedrosa (Honda)
- 2016: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2017: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2018: Marc Marquez (Honda)
- 2019: Maverick Vinales (Yamaha)
- 2020: non disputato
- 2021: non disputato
- 2022: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2023: Enea Bastianini (Ducati)
- 2024: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2025: Alex Marquez (Ducati)
Le previsioni meteo
Dopo il maltempo dell'Australia si prospetta un altro weekend all'insegna dell'instabilità, con piogge alternate a schiarite nell'arco di tutta la tre giorni in Malesia. A cominciare da venerdì, quando i piloti potrebbero iniziare sull'asciutto nella mattinata di Sepang per poi finire sul bagnato in occasione delle Pre-qualifiche. Sabato al momento è prevista pioggia nella prima parte di giornata, con meteo in miglioramento nelle ore successive. Domenica dovrebbe essere la giornata più bella: dovrebbe arrivare una precipitazione, ma soltanto dopo la gara MotoGP. Temperature comunque più calde rispetto a Phillip Island, comprese tra i 23 e i 33 gradi.