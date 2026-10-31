MotoGP adesso in pista a Sepang per le FP2, "antipasto" delle qualifiche che scatteranno alle 3.50 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Pecco Bagnaia sarà tra i piloti impegnati subito dal Q1. Incognita Jorge Martin, che ieri ha rinunciato alle Pre-qualifiche per tenere a riposo il polso infortunato e proverà anche lui a centrare l'accesso al Q2. Poi alle 8 colazione con la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend

I QUALIFICATI AL Q2