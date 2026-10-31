MotoGP, GP Malesia: le qualifiche in diretta LIVE
MotoGP adesso in pista a Sepang per le FP2, "antipasto" delle qualifiche che scatteranno alle 3.50 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Pecco Bagnaia sarà tra i piloti impegnati subito dal Q1. Incognita Jorge Martin, che ieri ha rinunciato alle Pre-qualifiche per tenere a riposo il polso infortunato e proverà anche lui a centrare l'accesso al Q2. Poi alle 8 colazione con la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend
in evidenza
I tempia 10' dalla fine delle FP2
Martin nel frattempo è rientrato al box dopo il primo run e, come ieri, discute col capotecnico Romagnoli soltanto della moto, non si sentono lamentele sul braccio infortunato
Rischio highside in curva 11 per Marc Marquez, che si è salvato da una possibile brutta caduta
Anche Vinales è entrato in pista, 12° tempo per Maverick
I tempi a 20' dalla fine delle FP2
Martin 19° al primo giro vero: 1 secondo e mezzo di ritardo da Bezzecchi, che al momento guida la classifica
Il VIDEO della caduta di Ogura
Intanto miglior tempo di Marco Bezzecchi davanti ad Alex Marquez e Luca Marini
Martin di nuovo in pista dopo una modifica alla moto. Il suo turno inizia di fatto ora
Caduta di Ai Ogura in curva 7, pilota ok
Anche Vinales, non al top, centellina le energie in vista del Q2 e per ora resta al box
Problema sulla moto per Jorge Martin, che andava veramente troppo piano per testare le sue condizioni...
Martin rientra subito al box dopo aver percorso la pista molto piano...
Jorge Martin prima del via, è entrato con gomme usate (ma ieri ci ha fatto pochissimi giri)
Pit lane aperta, ultimi 30' di prove prima delle qualifiche utili soprattutto per Jorge Martin, che deve verificare le sue condizioni
Bagnaia e Martin dal Q1: i 10 qualificati al Q2
Come detto, Martin ha deciso di rinunciare alle Pre-qualifiche per preservare il polso fratturato e sarà costretto a passare dal Q1. Tra i piloti che cercheranno di staccare uno dei due pass per il Q2 ci sarà anche Bagnaia.
MotoGP a Sepang, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1Vai al contenuto
Marc Marquez il più veloce nelle Pre-qualifiche
Marc Marquez è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche del venerdì davanti a suo fratello Alex e a Ogura. 6° Bezzecchi e 21° Martin che ha deciso praticamente subito di rinunciare al turno
Sepang show: adesso le FP2, pole alle 3.50
Inizia un super sabato a Sepang, con i piloti della MotoGP che alle 3.10 scenderanno in pista per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 3.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche. Alle 8, invece, il semaforo verde della Sprint Race.