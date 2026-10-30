Marc Marquez è il migliore nelle Pre-qualifiche di Sepang. Alle spalle del leader del Mondiale ci sono suo fratello Alex e Ogura. 4° Acosta, poi Di Giannantonio e Bezzecchi. 12° Bagnaia. Martin ha rinunciato alle Pre-qualifiche per riposare in vista di sabato: ovviamente anche lui partirà dal Q1. Qualifiche nella notte italiana tra venerdì e sabato alle 3.50, Sprint Race alle 8 e gara lunga domenica alla stessa ora. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS PRE-QUALIFICHE - IL VENERDÌ DI MARTIN