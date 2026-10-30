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  1. 1.M. Marquez
  2. 2.M. Bezzecchi
  3. 3.P. Acosta
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MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Malesia

MotoGP di nuovo in pista a Sepang per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 8 del mattino italiane: in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Nella notte italiana miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere davanti a Marco Bezzecchi. 20° Jorge Martin, che ha approcciato cauto ma proseguirà il suo weekend. Niente da fare, invece, per Raul Fernandez, che si è ritirato dopo pochi girI per il troppo dolore al dito infortunato

I RISULTATI DELLE FP1 - IL VENERDI' DI JORGE MARTIN

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GP Malesia, le Pre-qualifiche LIVE su Sky e NOW

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Vola via il parafango a Lecuona: Libere interrotte. VIDEO

In casa Honda Joan Mir è rientrato col 14° tempo. 18° invece Luca Marini, in ripresa dopo il virus che l'ha costretto al forfait in Australia

Brivio aggiorna sulle condizioni di Raul Fernandez

Non ce la fa invece Raul Fernandez, che si è ritirato dopo pochi giri nelle prove libere a causa del solito dolore al dito infortunato. Per lui il GP Malesia è già finito

I risultati delle prove libere

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Come è andato il rientro in pista di Martin dopo l'infortunio

LIVE. Come è andato il rientro di Martin dopo l'infortunio

LIVE. Come è andato il rientro di Martin dopo l'infortunio

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Jorge Martin ha chiuso 20°: inizio cauto per lo spagnolo, che ha ricevuto anche l'ultimo 'fit' e proseguirà il suo weekend

In mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere, davanti all'Aprilia di Bezzecchi e alle Ktm di Acosta, Bastianini e Binder

In palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato: a Sepang s'inizia a fare sul serio

Buongiorno e ben ritrovati da Sepang, dove alle 8 andranno in scena le Pre-qualifiche del GP Malesia LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW