MotoGP di nuovo in pista a Sepang per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 8 del mattino italiane: in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Nella notte italiana miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere davanti a Marco Bezzecchi. 20° Jorge Martin, che ha approcciato cauto ma proseguirà il suo weekend. Niente da fare, invece, per Raul Fernandez, che si è ritirato dopo pochi girI per il troppo dolore al dito infortunato

I RISULTATI DELLE FP1 - IL VENERDI' DI JORGE MARTIN