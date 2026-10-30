Jorge Martin proseguirà il suo weekend in Malesia: al termine delle FP1, chiuse col 20° tempo, lo spagnolo ha ottenuto il via libera definitivo. Lo spagnolo ha iniziato molto cauto, con l'idea di dosare le energie in vista delle Pre-qualifiche. Si è concentrato sulla messa a punto della sua Aprilia, senza lamentarsi per il dolore al polso. Immancabili i colloqui con il dottor Charte, una costante presenza nel box di Noale. Ecco il racconto del suo venerdì a Sepang

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