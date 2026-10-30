Jorge Martin oggi in pista a Malesia: le news dopo l'infortunio. VIDEO
Jorge Martin proseguirà il suo weekend in Malesia: al termine delle FP1, chiuse col 20° tempo, lo spagnolo ha ottenuto il via libera definitivo. Lo spagnolo ha iniziato molto cauto, con l'idea di dosare le energie in vista delle Pre-qualifiche. Si è concentrato sulla messa a punto della sua Aprilia, senza lamentarsi per il dolore al polso. Immancabili i colloqui con il dottor Charte, una costante presenza nel box di Noale. Ecco il racconto del suo venerdì a Sepang
- Jorge Martin ha ricevuto il 'fit' per continuare il suo weekend della Malesia. Come previsto, lo spagnolo è stato rivisto al termine delle FP1: luce verde per il campione del mondo 2024
- Martinator ha ricevuto una doppia iniezione di antidolorifici dopo la frattura composta del radio rimediata a Phillip Island
- Per lui anche una modifica del guanto destro, pensata per aiutarlo nella guida
- Martin ha iniziato molto cauto, per poi migliorare progressivamente senza però riuscire a scendere sotto il muro dei 2 minuti. Ha completato 12 giri, chiudendo col 20° tempo in 2:00.747 a 1 secondo e 8 decimi dal miglior crono di Marc Marquez
- Da sottolineare come Martin, durante tutti i rientri al box dopo i vari run, abbia parlato col capotecnico Daniele Romagnoli e con gli altri ingegneri della messa a punto della moto. Nessuna smorfia di dolore o riferimenti al braccio destro dolorante
- Per tutta la prima sessione di Libere, come prevedibile, è stata costante la presenza del dottor Angel Charte al box di Jorge Martin, per verificarne le condizioni minuto dopo minuto
- "Jorge si aspettava di stare peggio, il piano era di non fare troppi giri al mattino, gestirsi e risparmiare energie in vista delle Pre-qualifiche". Così il race manager di Aprilia, Paolo Bonora, a MotoGP.com