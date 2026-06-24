MotoGP, GP Olanda ad Assen: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena ad Assen fino a domenica 28 giugno per il decimo Gran Premio della stagione 2026. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend del GP d'Olanda.
Gli orari del GP d'Olanda
Dopo la consueta conferenza piloti del giovedì, venerdì 26 giugno si inizia a fare sul serio: alle 10.45 le prime prove libere, poi nel pomeriggio, alle 15, le Pre-qualifiche. Sabato, alle 10.10, le FP2 e a seguire, alle 10.50, appuntamento con le qualifiche per la caccia alla pole. Sempre sabato, a partire dalle 15, scatta la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica la gara, con il semaforo verde previsto alle 14 dopo la Moto3 (ore 11) e la Moto2 (ore 12.15).
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Le caratteristiche del circuito
Si corre sullo storico circuito di Assen, ribattezzato la 'Cattedrale del motociclismo'. La pista, inaugurata nel 1949 e poi soggetta a diverse modifiche nel corso degli anni, è lunga 4555 metri e presenta 18 curve (12 a destra e 6 a sinistra). Il rettilineo principale misura 487 metri.
Approfondimento
MotoGP in Olanda: l'analisi del circuito di Assen
L'albo d'oro del GP Olanda nell'era MotoGP
- 2002: Valentino Rossi (Honda)
- 2003: Sete Gibernau (Honda)
- 2004: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2005: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2006: Nicky Hayden (Honda)
- 2007: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2008: Casey Stoner (Ducati)
- 2009: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2011: Ben Spies (Yamaha)
- 2012: Casey Stoner (Honda)
- 2013: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2014: Marc Marquez (Honda)
- 2015: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2016: Jack Miller (Honda)
- 2017: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2018: Marc Marquez (Honda)
- 2019: Maverick Vinales (Yamaha)
- 2020: non disputato a causa della pandemia
- 2021: Fabio Quartararo (Yahama)
- 2022: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2023: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2024: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2025: Marc Marquez (Ducati)
Le previsioni meteo del weekend
Dovrebbe essere un weekend soleggiato all'insegna del caldo, con temperature ampiamente sopra i 30 gradi per tutta la tre giorni. In particolare venerdì e sabato, dove si potrebbe toccare una massima di 36°. Qualche possibilità di pioggia ad oggi soltanto nella serata di sabato, a moto e semafori spenti.