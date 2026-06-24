La MotoGP è di scena ad Assen fino a domenica 28 giugno per il decimo Gran Premio della stagione 2026. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend del GP d'Olanda .

Dopo la consueta conferenza piloti del giovedì, venerdì 26 giugno si inizia a fare sul serio: alle 10.45 le prime prove libere , poi nel pomeriggio, alle 15 , le Pre-qualifiche . Sabato, alle 10.10 , le FP2 e a seguire, alle 10.50 , appuntamento con le qualifiche per la caccia alla pole. Sempre sabato, a partire dalle 15 , scatta la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica la gara , con il semaforo verde previsto alle 14 dopo la Moto3 (ore 11) e la Moto2 (ore 12.15).

Le caratteristiche del circuito

Si corre sullo storico circuito di Assen, ribattezzato la 'Cattedrale del motociclismo'. La pista, inaugurata nel 1949 e poi soggetta a diverse modifiche nel corso degli anni, è lunga 4555 metri e presenta 18 curve (12 a destra e 6 a sinistra). Il rettilineo principale misura 487 metri.