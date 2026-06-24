Archiviato il weekend di Brno, la MotoGP torna subito in pista per il Gran Premio d'Olanda, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 28 giugno. Ad Assen si parte venerdì con Libere e Pre-qualifiche. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare: top class alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Di seguito la guida con tutti gli orari

MotoGP impegnata ad Assen per il Gran Premio d'Olanda, decimo appuntamento della stagione 2026, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 28 giugno. Tutto il fine settimana sarà in diretta con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.