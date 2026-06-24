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MotoGP in Olanda: orari tv e streaming e dove vedere la gara di Assen

MotoGp

Archiviato il weekend di Brno, la MotoGP torna subito in pista per il Gran Premio d'Olanda, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 28 giugno. Ad Assen si parte venerdì con Libere e Pre-qualifiche. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare: top class alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Di seguito la guida con tutti gli orari

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MotoGP impegnata ad Assen per il Gran Premio d'Olanda, decimo appuntamento della stagione 2026, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 28 giugno. Tutto il fine settimana sarà in diretta con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14

Dopo la consueta conferenza piloti del giovedì, venerdì 26 giugno si inizia a fare sul serio: alle 10.40 la prima sessione di prove libere, poi nel pomeriggio, alle 14.55, le Pre-qualifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove e a seguire, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche. Sempre sabato, a partire dalle 14.55, scatta la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica la gara, con il semaforo verde previsto alle 14 dopo la Moto3 (ore 11) e la Moto2 (ore 12.15). Gran Premi della domenica anche su Tv8 in differita con i seguenti orari: Moto3 ore 13, Moto2 ore 14.15 e MotoGP ore 16.

GP Olanda, il programma del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:

Giovedì 25 giugno

  • Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 16: Conferenza stampa piloti

Venerdì 26 giugno

  • Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP -Prove Libere 1
  • Ore 11.40 – Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live
  • Ore 13.15: Moto3 – Pre-Qualifiche
  • Ore 14: Moto2 – Pre-Qualifiche
  • Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

Sabato 27 giugno

  • Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche 
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 12.05: Harley-Davidson Bagger World Cup Olanda Race 1
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 13.35: Moto2 – Qualifiche
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: MotoGP – Sprint
  • Ore 15.45: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Talent Time
  • Ore 17: Harley-Davidson Bagger World Cup Olanda Race 2 (differita)

Domenica 28 giugno

  • Ore 9.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 – Gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 – Gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - Gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy 

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