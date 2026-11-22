- 1.F. Aldeguer
- 2.A. Fernandez
- 3.J. Miller
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Portogallo
MotoGP in pista in Portogallo per la gara lunga, alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Marc Marquez, dopo la caduta nella Sprint di ieri, ha un altro match point per vincere il titolo: lo spagnolo scatterà dalla seconda casella alle spalle di Bezzecchi e davanti a Di Giannantonio, gli basterà un 9° posto a prescindere dai risultati dei suoi rivali (Martin parte 7°)
Intanto in Moto2 c'è un nuovo leader del Mondiale: Izan Guevara ha sorpassato Manu Gonzalez, coinvolto in una maxi caduta
Rivola non si accontenta: "Meritiamo anche il titolo costruttori"
La classifica MotoGP per team: Aprilia Factory campione del mondo 2026
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Bezzecchi vince una Sprint dopo 399 giorni: "Una liberazione"
Bezzecchi spezza un lungo digiuno nelle Sprint: 'Una liberazione'Vai al contenuto
Marquez: "L'obiettivo oggi è finire la gara"
Marc tradito dalle gocce di pioggia: la sua caduta
Lo spagnolo è scivolato in curva 7 a due giri dalla fine della Sprint mentre era 3° e virtualmente campione del mondo. Tutto rinviato a domenica con il terzo match point. "Sono arrivato alla curva e mi aspettavo fosse più asciutto. Era un po' bagnato, le ruote sono scivolate. Non sono andato con la giusta precauzione".
VIDEO. Marquez cade a 2 giri dalla fine e rinvia il titoloVai al contenuto
Marc Marquez campione a Portimao se... le combinazioni
Nonostante il secondo match point sfumato, Marc Marquez resta molto vicino al titolo. Il pilota Ducati avrà una nuova opportunità nella gara lunga in Portogallo: qui le combinazioni per capire che cosa gli serve per chiudere i giochi.
Marquez, cosa gli serve per vincere il titolo MotoGP dopo la gara in PortogalloVai al contenuto
Marquez cade, Martin e Bez restano in lotta per il titolo: la classifica
Sfuma il secondo match point per Marc Marquez: lo spagnolo è scivolato nella Sprint di Portimao a due giri dalla fine, mentre era in terza posizione e virtualmente campione del mondo. Marc avrà una nuova chance per chiudere i giochi nella gara lunga di domenica.
MotoGP, la classifica dopo la Sprint di portimaoVai al contenuto
Bez domina la Sprint Race, Marc cade ai -2: gli highlights
La griglia di partenza di Portimao: Marquez 2°, Martin 7°
Marco Bezzecchi partirà ancora in pole a Portimao nella gara lunga Dlle 14. Il Bez, vincitore della Sprint, precede Marc Marquez e Di Giannantonio. Dalla seconda fila Raul Fernandez, Alex Marquez e Acosta, Martin chiamato alla rimonta dalla 7^ casella.
MotoGP, la griglia di partenza della gara che può dare il titolo a MarquezVai al contenuto
Pole da record di Bezzecchi: gli highlights delle qualifiche
Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista di Portimao e si prende la pole position del GP Portogallo davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Settimo Jorge Martin.