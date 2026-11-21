MotoGP, la griglia di partenza del GP Portogallo a Portimao
Marco Bezzecchi firma una pole da record (in 1:37.201) a Portimao. In prima fila anche Marc Marquez e Di Giannantonio. Jorge Martin scatterà 7°. Programma del sabato anticipato di mezz'ora a causa del maltempo previsto: la Sprint Race, dove Marc Marquez può vincere il decimo titolo conquistando due punti in più di Martin, scatterà alle 15.30. Domenica gara alle 14, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Qualifiche Moto3: 13.15
- Qualifiche Moto2: 14.10
- Sprint Race MotoGP: 15.30