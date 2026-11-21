Venerdì meno brillante del solito per Marc Marquez, 6° nelle Pre-qualifiche di Portimao. "Sono umano - ha commentato su Sky -. Oggi potevamo perdere molto e guadagnare poco. Ci sono due gare di fila, basta una piccola caduta per rischiare tanto. Sono direttamente in Q2 e sono contento, proviamo a fare il nostro weekend con calma"