MotoGP, qualifiche e pole del GP Portogallo in diretta LIVE
Super sabato a Portimao, dove è arrivata la pioggia. MotoGP in pista per le qualifiche: Ogura e Bastianini sono tra i piloti impegnati in Q1. Nelle FP2 miglior tempo di Alex Marquez davanti a Marc, 6° Bezzecchi e 12° Martin. Nel pomeriggio, alle 16, la Sprint Race che può assegnare il decimo titolo a Marquez: gli basterà conquistare due punti in più di Martin. Tutto da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
in evidenza
Ogura abbassa in 1:43.548, Miller fa 1:43.596! La pista sembra migliorare giro dopo giro...
Miller a casco rosso a metà pista, anche Ogura pronto a migliorarsi ancora...
Ogura vola con le slick: 1:45.940, per ora prenota il Q2. Miller scala secondo
L'azzardo di Miller ha avuto ragione! 1:47.071! Miglior tempo davanti a Dixon, che paga 1 secondo e mezzo in questo momento
Jack Miller con gomme slick! La pista si sta asciugando, vediamo se l'australiano avrà ragione. Anche Ogura ha le slick
Pavesio (Yamaha): "Brutto anche per noi non essere stati in Qatar, è stato strano guardare il GP da casa. Siamo felici di essere tornati"
Piloti in pista, ultimi due posti disponibili per il Q2
I piloti impegnati nel Q1
- Marini
- Moreira
- Quartararo
- Morbidelli
- Bastianini
- Lecuona
- Rins
- Miller
- P. Espargaro
- A. Fernandez
- Ogura
- Dixon
Tra poco le qualifiche, ancora bagnate. Carte completamente sparigliate rispetto a quanto abbiamo visto ieri sull'asciutto. Per il momento l'unico fattore comune è il miglior tempo di Alex Marquez, anche ieri in testa alla classifica
Alex Marquez miglior tempo nelle FP2, disputate su pista bagnata: il pilota Gresini ha preceduto suo fratello Marc e Acosta. 6° Bezzecchi, 12° Martin
Arriva anche Alex Marquez, velocissimo anche sul bagnato: 1:50.519, due decimi meglio del fratello
Ecco Marc Marquez! Scende sotto il muro dell'1:51 in 1:50.730 e rifila a sua volta mezzo secondo ad Acosta!
Acosta vola con la media al posteriore: 1:51.253, mezzo secondo meglio del tempo precedente di Marquez. Che però risponde...
Piccola chiusa all'anteriore per Marc Marquez, che evita comunque la scivolata
I tempi a 10' dalla fine delle FP2
Un rischio precedente corso da Jorge Martin...
A terra Raul Fernandez, curva 8. Riparte subito il pilota Trackhouse, la moto era rimasta accesa
I tempi a 15' dalla fine delle FP2
Ecco Marc, che risponde prontamente a Bez e fa segnare il nuovo miglior tempo della sessione: 1:51.713
Bezzecchi si riprende il primo posto scendendo sotto il muro dell'1:52 ma arriva Marquez, specialista in queste condizioni...
Marc Marquez praticamente stesso tempo di Bezzecchi: 1:52.124
Bezzecchi abbassa il tempo di Martin: 1:52.126
Tempi ovviamente molto alti: Martin al momento davanti a tutti in 1:54.065
Piloti in pista, 30' per testare le condizioni di un tracciato piuttosto insidioso al momento. Moto con gomme rain, ma non è ancora così bagnato... Obbligatorio però scendere in pista in vista poi delle qualifiche
Forfait di Vinales: al suo posto in Ktm Tech3 c'è Espargaro
Maverick Vinales salta il resto del GP del Portogallo. Dopo aver preso parte alle FP1 di venerdì mattina, il pilota spagnolo ha deciso di non proseguire il weekend. A sostituirlo sulla Ktm del team Tech3 è Pol Espargaró. Vinales tornerà a casa per cercare di recuperare in vista del GP di Valencia, ultimo appuntamento stagionale. La sua presenza è comunque in forte dubbio
Piove a Portimao, le FP2 si disputeranno sul bagnato. Da capire in quali condizioni vedremo le qualifiche e poi la Sprint del pomeriggio
Martin: "Venerdì soffro spesso, ma oggi ancora di più"
Diggia: "Veloce da subito, venerdì molto positivo"
Buon venerdì per il pilota VR46, secondo nelle Pre-qualifiche di Portimao alle spalle di Alex Marquez. "Giornata molto positiva - spiega Fabio Di Giannantonio a Sky - sono stato subito veloce già dalla mattina e nel pomeriggio il lavoro sull'ingresso all'ultima curva ci ha ripagato con un bel tempo". Poi una battuta sui rivali in vista della Sprint di sabato: "Alex andrà fortissimo, ma tra i favoriti metto anche Acosta e Bezzecchi. E Marc, naturalmente".
Di Giannantonio: 'Sono andato subito forte, venerdì molto positivo'Vai al contenuto
Bezzecchi: "Non sono soddisfatto, devo migliorare due settori"
Terzo tempo per Bezzecchi nelle Pre-qualifiche: "Siamo partiti abbastanza bene, nel pomeriggio ho sistemato qualcosina. Devo capire come migliorare nel terzo e quarto settore. Non sono ancora soddisfatto: mi sento bene sulla moto, ma nei curvoni ancora non mi sembra di avere quel 'flow' che serve qui a Portimao. Il passo mi è venuto meglio del time attack, è già una buona base di partenza".
Bezzecchi: 'Non ancora soddisfatto, ecco dove devo migliorare'Vai al contenuto
Alex Marquez: "Non sono al 100%, non mi aspettavo il 1° tempo"
Marc Marquz: "Oggi molto da perdere e poco da guadagnare"
Venerdì meno brillante del solito per Marc Marquez, 6° nelle Pre-qualifiche di Portimao. "Sono umano - ha commentato su Sky -. Oggi potevamo perdere molto e guadagnare poco. Ci sono due gare di fila, basta una piccola caduta per rischiare tanto. Sono direttamente in Q2 e sono contento, proviamo a fare il nostro weekend con calma"
VIDEO. Marquez: 'Sono umano, oggi molto da perdere e poco da guadagnare'Vai al contenuto
Marquez e Martin direttamente in Q2: i 10 qualificati
Alex Marquez è il migliore nelle Pre-qualifiche di Portimao, seguito da Di Giannantonio e Bezzecchi. 4° Acosta, poi Zarco e Marc Marquez. Direttamente in Q2 anche Martin con il 10° tempo
MotoGP a Portimao, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1Vai al contenuto
Se Marc vince la Sprint è campione a prescindere da Martin: le combinazioni
Marc Marquez è sempre più vicino al titolo. Sfumato il primo, difficile, match point in Qatar, lo spagnolo avrà la seconda opportunità per vincere il Mondiale il prossimo weekend a Portimao. Qui le combinazioni per capire che cosa gli serve per chiudere i giochi.
Cosa serve a Marquez per vincere il titolo a Portimao: le combinazioniVai al contenuto
Alle 16 la Sprint che può essere decisiva: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW
La giornata verrà chiusa dalla Sprint Race che può essere decisiva in ottica Mondiale: Marc Marquez, per laurearsi per la decima volta campione del mondo, dovrà conquistare due punti in più di Martin. Semaforo verde alle 16: emozioni da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Super sabato a Portimao: pole alle 11.50
Inizia una super giornata a Portimao, con i piloti della MotoGP che alle 11.10 scenderanno in pista per le FP2. Qualche minuto più tardi, alle 11.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche.