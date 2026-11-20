Alex Marquez è il migliore nelle Pre-qualifiche di Portimao, seguito da Di Giannantonio e Bezzecchi. 4° Acosta, poi Zarco e Marc Marquez. Direttamente in Q2 anche Martin con il 10° tempo. Sabato qualifiche alle 11.50 e Sprint Race alle 16, con Marc Marquez che può vincere il decimo titolo guadagnando 2 punti su Martin. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS PRE-QUALIFICHE