La MotoGP torna in Europa per il rush finale: fino a domenica 22 novembre si corre a Portimao per il GP Portogallo, penultimo appuntamento della stagione. Occhi puntati su Marc Marquez, che ha il 2° match point per chiudere i conti mondiali e vincere il suo 10° titolo in carriera. Sabato Sprint alle 16, domenica gara alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

La MotoGP arriva sulle 'montagne russe' di Portimao per il GP del Portogallo, penultimo appuntamento della stagione 2026 da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. E' il weeekend che può consegnare il titolo a Marc Marquez, al 2° match point iridato dopo quello (più complicato) sfumato in Qatar. Tutto il fine settimana sarà raccontato da Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni.