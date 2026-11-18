La MotoGP torna in Europa per il rush finale: fino a domenica 22 novembre si corre a Portimao per il GP Portogallo, penultimo appuntamento della stagione. Occhi puntati su Marc Marquez, che ha il 2° match point per chiudere i conti mondiali e vincere il suo 10° titolo in carriera. Sabato Sprint alle 16, domenica gara alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
La MotoGP arriva sulle 'montagne russe' di Portimao per il GP del Portogallo, penultimo appuntamento della stagione 2026 da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. E' il weeekend che può consegnare il titolo a Marc Marquez, al 2° match point iridato dopo quello (più complicato) sfumato in Qatar. Tutto il fine settimana sarà raccontato da Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni.
Sprint sabato alle 16, gara domenica alle 14
Dopo la conferenza piloti di giovedì alle 17, venerdì, alle 11.40, c'è la prima sessione di prove libere. A seguire, alle 15.55, le Pre-qualifiche. Sabato, alle 11.05, la seconda sessione di prove. Dopodiché, alle 11.50, appuntamento con le qualifiche. Alle 16 scatterà invece la Sprint Race, che potrebbe già essere decisiva per l'assegnazione del titolo. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14.
Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15
Il programma delle gare della domenica è stato modificato e seguirà l'andamento regolare dei weekend europei. Ad aprire le danze dopo il Warm Up MotoGP (previsto alle 10, 20' più tardi rispetto al solito) sarà la Moto3 alle 11, poi a seguire la Moto2 alle 12.15, dove la lotta al titolo è ancora apertissima. Entrambi i GP saranno commentati come sempre da Rosario Triolo e Mattia Pasini.
GP Portogallo, il programma del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 19 novembre
- Ore 17: Conferenza stampa piloti
- Ore 18.15: Racebook
Venerdì 20 novembre
- Ore 9.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 10.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 11.40: MotoGP - Prove Libere 1
- Ore 12.40: Paddock Live
- Ore 14.10: Paddock Live
- Ore 14.15: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 15: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 15.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live Show
- Ore 17.45: Talent Time
Sabato 21 novembre
- Ore 9.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 10.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 11.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 11.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 12.40: Paddock Live
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 13.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 14.40: Moto2 – Qualifiche
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 15.55: MotoGP – Sprint
- Ore 16.45: Paddock Live Show
- Ore 17.30: Talent Time
Domenica 22 novembre
- Ore 9.55: Warm Up MotoGP
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP – Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16.15: Race Anatomy