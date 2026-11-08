Marc Marquez campione MotoGP in Portogallo? Cosa gli serve per vincere titolo a Portimaocombinazioni
Introduzione
Marc Marquez è sempre più vicino al titolo. Sfumato il primo match point in Qatar, con il suo 2° posto nella gara lunga alle spalle di Bezzecchi e il 7° di Martin, lo spagnolo avrà la seconda opportunità per vincere il Mondiale nel prossimo appuntamento in Portogallo. Qui le combinazioni per capire che cosa gli serve per chiudere i giochi. Il GP di Portimao è in diretta dal 20 al 22 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Marc Marquez vede il titolo
- Sfumato il primo match point per il titolo in Qatar, Marc Marquez avrà un'altra opportunità per laurearsi per la decima volta campione del mondo nel prossimo appuntamento in Portogallo (dal 20 al 22 novembre su Sky). Vediamo nel dettaglio la situazione e le possibilità affinché il fenomeno spagnolo possa chiudere i conti con due gare d'anticipo.
La classifica piloti dopo il weekend in Qatar
Dopo il weekend di Lusail, Marc Marquez ha portato a 60 i punti di vantaggio su Jorge Martin. Sono 74, invece, quelli di vantaggio su Marco Bezzecchi, vincitore della gara lunga in Qatar.
- Marc Marquez (Ducati Factory): 431 punti
- Jorge Martin (Aprilia Factory): 371 punti (-60)
- Marco Bezzecchi (Aprilia Factory): 357 punti (-74)
Cosa gli serve per essere campione dopo la Sprint di Portimao
A Portimao Marc avrà, come detto, la seconda chance di chiudere i giochi e di vincere il suo decimo titolo Mondiale, l'ottavo in MotoGP.
- Per riuscirci già nella Sprint Race, Marquez deve guadagnare almeno 2 punti su Martin e non deve perderne 12 da Bezzecchi.
- Vincendo la Sprint Race, Marc sarebbe campione del mondo indipendentemente dai risultati degli avversari
Le combinazioni per la corsa del sabato in Portogallo
Qualora Marquez non riuscisse a vincere la Sprint Race di Portimao, potrebbe laurearsi campione del mondo anche con queste combinazioni di risultati:
- Marquez 2°, Martin 3°
- Marquez 3°, Martin 5°
- Marquez 4°, Martin 6°
- Marquez 5°, Martin 7°
- Marquez 6°, Martin 8°
- Marquez 7°, Martin 9°
- Marquez 8°, Martin fuori dai punti.
Il vantaggio per chiudere i conti dopo il GP Portogallo
- Se non dovesse chiudere i giochi nella Sprint, avrebbe un'altra occasione nella gara lunga. Ovviamente non sappiamo ancora i risultati di Marc e dei suoi rivali nella corsa del sabato, ma una cosa è certa. Per conquistare il titolo, dovrà chiudere il weekend con almeno 37 punti di vantaggio su Martin e almeno 38 su Bezzecchi.
Bezzecchi aritmeticamente ancora in corsa, ma...
- Ancora aritmeticamente in corsa anche Marco Bezzecchi, vincitore del GP di Lusail. Il pilota Aprilia è a -74 da Marc Marquez, con 74 punti ancora a disposizione (due Sprint e due gare lunghe).
- Per conquistare il Mondiale, Bezzecchi dovrebbe quindi vincere Sprint e gara sia a Portimao che a Valencia, e sperare che Marc non raccolga nemmeno un punto nei due weekend.
- Arriverebbero così a pari punti, ma il titolo andrebbe a Bezzecchi per il maggior numero di vittorie in stagione.
Match point in Portogallo, altrimenti...
- Mancano due weekend alla fine del Mondiale 2026 di MotoGP. Qualora Marc Marquez non dovesse riuscire a sfruttare il suo match point in Portogallo, la sfida per il titolo si chiuderà a Valencia nell'ultimo atto della stagione (dal 27 al 29 novembre).