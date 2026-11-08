Introduzione

Marc Marquez è sempre più vicino al titolo. Sfumato il primo match point in Qatar, con il suo 2° posto nella gara lunga alle spalle di Bezzecchi e il 7° di Martin, lo spagnolo avrà la seconda opportunità per vincere il Mondiale nel prossimo appuntamento in Portogallo. Qui le combinazioni per capire che cosa gli serve per chiudere i giochi. Il GP di Portimao è in diretta dal 20 al 22 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW

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