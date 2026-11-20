"Puoi confermare al 100% che Marquez sarà in pista a Buriram sulla Ducati Factory per la prima gara 2027? Assolutamente sì, Marc sarà con noi". A MotoGP.com Davide Tardozzi fuga ogni dubbio sul futuro del fuoriclasse spagnolo, in procinto di vincere il 10° titolo in carriera. Poi a Sky Sport aggiunge: "Credo darà seguito ai suoi due anni di contratto con Ducati. Ora il focus è il Mondiale ma, in caso di vittoria, dal minuto successivo penserà alla nuova moto"

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