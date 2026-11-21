- 1.M. Bezzecchi
- 2.M. Marquez
- 3.F. Di Giannantonio
MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Portogallo in diretta LIVE dalle 15.30
Sprint Race (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) anticipata alle 15.30 causa maltempo previsto a Portimao: Marco Bezzecchi scatterà in pole davanti a Marc Marquez, che ha il 2° match point mondiale: gli basterà guadagnare due punti su Jorge Martin, che parte dalla settima casella. In prima fila anche Di Giannantonio
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La pioggia potrebbe essere un fattore: le qualifiche si sono disputate su una pista in miglioramento e praticamente asciutta nel finale, poi è ripreso un po' a piovere durante Moto2 e Moto3
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Marc Marquez potrebbe vincere il titolo dopo la Sprint: gli basterà guadagnare due punti su Martin
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche
Dalla terza fila Jorge Martin, che scatterà dalla settima casella e proverà a rinviare la festa iridata a Marc Marquez
In prima fila con Bezzecchi partiranno Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio
Il VIDEO della pole di Bezzecchi
Nelle qualifiche miglior tempo di Marco Bezzecchi, che ha firmato il nuovo record della pista per prendersi la pole position
Ben ritrovati da Portimao, dove alle 15.30 è in programma la Sprint Race, anticipata di mezz'ora causa maltempo previsto in Algarve