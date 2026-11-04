MotoGP, GP Qatar a Lusail: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Lusail fino a domenica 8 novembre per il Gran Premio del Qatar. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Qatar
Venerdì, alle 12.45, si scende in pista per la prima sessione di prove libere, seguita poi alle 17 dalle Pre-qualifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. Sabato, alle 12, la seconda sessione di prove. Dopodiché, alle 12.40, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 17 scatta la Sprint Race. Chiude il weekend la gara, che potrebbe regalare a Marc Marquez (al primo match point iridato) il 10° titolo della carriera: semaforo verde previsto alle 17, dopo la Moto3 (ore 14) e la Moto2 (ore 15.15).
Vedi anche
Qatar, match point Marquez: Sprint e gara alle 17
Le caratteristiche del circuito
Si corre al Lusail International Circuit, vicino alla capitale Doha. Inaugurato nel 2004, il tracciato misura 5,4 km. Il rettilineo principale ha una lunghezza superiore al chilometro, mentre il resto della pista si presenta come un mix di curve medie e veloci (in tutto sono 10 a destra e 6 a sinistra). Si tratta di uno degli appuntamenti più spettacolari del calendario, con la gara che si disputa in notturna grazie all’impianto di luci permanenti.
Approfondimento
GP Qatar: storia e caratteristiche del circuito
L'albo d'oro
- 2004: Sete Gibernau (Honda)
- 2005: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2006: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2007: Casey Stoner (Ducati)
- 2008: Casey Stoner (Ducati)
- 2009: Casey Stoner (Ducati)
- 2010: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2011: Casey Stoner (Honda)
- 2012: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2014: Marc Marquez (Honda)
- 2015: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2016: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2017: Maverick Vinales (Yamaha)
- 2018: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2019: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2020: non disputato
- 2021: Maverick Vinales (Yamaha)
- 2022: Enea Bastianini (Ducati)
- 2023: Fabio Di Giannantonio (Ducati)
- 2024: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2025: Marc Marquez (Ducati)
Le previsioni meteo
Dopo due GP all'insegna del meteo 'ballerino', soprattutto quello di Phillip Island ma anche Sepang per il sabato della Sprint, i piloti dovrebbero trovare sole e caldo per tutto il weekend, con temperature comprese tra i 27 e i 35 gradi.