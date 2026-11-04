Le caratteristiche del circuito

Si corre al Lusail International Circuit, vicino alla capitale Doha. Inaugurato nel 2004, il tracciato misura 5,4 km. Il rettilineo principale ha una lunghezza superiore al chilometro, mentre il resto della pista si presenta come un mix di curve medie e veloci (in tutto sono 10 a destra e 6 a sinistra). Si tratta di uno degli appuntamenti più spettacolari del calendario, con la gara che si disputa in notturna grazie all’impianto di luci permanenti.