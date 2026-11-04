MotoGP in Qatar: orari tv e streaming e dove vedere la gara di LusailGUIDA SU SKY
MotoGP in Qatar per il terzultimo appuntamento della stagione, da seguire fino a domenica 8 novembre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. A Lusail ci sarà il primo match point mondiale per Marc Marquez, con Jorge Martin sempre in dubbio per via dell'infortunio al polso. Sabato Sprint alle 17, gara domenica alla stessa ora dopo Moto3 (ore 14) e Moto2 (ore 15.15). Di seguito il programma completo
La MotoGP fa tappa a Lusail per il GP del Qatar, diventato il terzultimo appuntamento della stagione dopo lo spostamento da aprile a novembre per via della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. Il weekend, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, potrebbe consegnare il 10° titolo a Marc Marquez, al primo match point iridato. Tutto il fine settimana sarà raccontato da Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati al nostro inviato a Lusail Giovanni Zamagni.
Sprint e gara alle 17
Si parte giovedì alle 18 con la conferenza stampa piloti. Venerdì, alle 12.45, la prima sessione di prove libere, seguita poi alle 17 dalle Pre-qualifiche. Sabato, alle 12, la seconda sessione di prove. Dopodiché, alle 12.40, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 17 scatta la Sprint Race. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 17.
Moto3 alle 14, Moto2 alle 15.15
Da non perdere, prima della MotoGP, anche le gare della Moto3 (ore 14) e della Moto2 (ore 15.15), col commento di Rosario Triolo e Mattia Pasini. Nella classe di mezzo la lotta per il titolo è apertissima, con Manu Gonzalez che ha 3 punti e mezzo di vantaggio sul connazionale Izan Guevara a tre gare dalla fine.
GP Qatar, il programma del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 5 novembre
- Ore 18: Conferenza stampa piloti
Venerdì 6 novembre
- Ore 10.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 11.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 12.40: MotoGP - Prove Libere 1
- Ore 13.40: Paddock Live
- Ore 15: Paddock Live
- Ore 15.10: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 16: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 16.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 18.15: Paddock Live Show
- Ore 18.45: Talent Time
Sabato 7 novembre
- Ore 10.30: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 11.10: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 11.55: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 12.40: MotoGP – Qualifiche
- Ore 13.40: Paddock Live
- Ore 14.35: Paddock Live
- Ore 14.50: Moto3 – Qualifiche
- Ore 15.40: Moto2 – Qualifiche
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 16.55: MotoGP – Sprint
- Ore 17.45: Paddock Live Show
- Ore 18.30: Talent Time
Domenica 8 novembre
- Ore 12.35: Warm Up MotoGP
- Ore 13: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14: Moto3 – Gara
- Ore 15: Paddock Live
- Ore 15.15: Moto2 – Gara
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 16.30: Grid
- Ore 17: MotoGP – Gara
- Ore 18: Zona Rossa
- Ore 19: Race Anatomy