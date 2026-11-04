MotoGP in Qatar per il terzultimo appuntamento della stagione, da seguire fino a domenica 8 novembre LIVE su Sky Spor t e in streaming su NOW . A Lusail ci sarà il primo match point mondiale per Marc Marquez, con Jorge Martin sempre in dubbio per via dell'infortunio al polso. Sabato Sprint alle 17, gara domenica alla stessa ora dopo Moto3 (ore 14) e Moto2 (ore 15.15). Di seguito il programma completo

La MotoGP fa tappa a Lusail per il GP del Qatar , diventato il terzultimo appuntamento della stagione dopo lo spostamento da aprile a novembre per via della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. Il weekend, LIVE su Sky Spor t e in streaming su NOW , potrebbe consegnare il 10° titolo a Marc Marquez , al primo match point iridato. Tutto il fine settimana sarà raccontato da Guido Meda e Mauro Sanchini . Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati al nostro inviato a Lusail Giovanni Zamagni .

Moto3 alle 14, Moto2 alle 15.15

Da non perdere, prima della MotoGP, anche le gare della Moto3 (ore 14) e della Moto2 (ore 15.15), col commento di Rosario Triolo e Mattia Pasini. Nella classe di mezzo la lotta per il titolo è apertissima, con Manu Gonzalez che ha 3 punti e mezzo di vantaggio sul connazionale Izan Guevara a tre gare dalla fine.