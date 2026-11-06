- 1.F. Di Giannantonio
- 2.M. Marquez
- 3.M. Bezzecchi
MotoGP, Pre-qualifiche GP Qatar a Di Giannantonio. Marquez 2° e Martin 7°
Di Giannantonio firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Lusail in 1'50.406 (nuovo record della pista). Alle sue spalle Marquez e Bezzecchi. Quarto Bagnaia. Martin chiude col 7° tempo e va in Q2 diretta. Costretto al Q1 Pedro Acosta, solo 14°. La MotoGP torna sabato alle 12.40 con le qualifiche, Sprint alle 17. Domenica alle 17 la gara lunga che può consegnare il titolo a Marquez. Tutto su Sky Sport e in streaming su NOW
in evidenza
I risultati delle Pre-qualifiche: i primi 10 in Q2
Di Giananntonio miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Lusail col nuovo record della pista in 1:50.406. In Q2 diretta anche Marc Marquez, Bezzecchi, Bagnaia, Fernandez, Bastianini, Martin Zarco, Ogura e Binder. Costretti al Q1 Aldeguer, primo degli esclusi, Morbidelli e Acosta (delusione di giornata, è 14°)
Niente da fare per Marc! Perde qualcosa nel T4 e chiude 2° in 1:50.548
Marquez casco rosso al terzo settore, vuole riprendersi il record...
Bezzecchi si migliora ma non basta, resta a due decimi da un super Fabio Di Giannantonio. Ci riprova anche Marc Marquez...
DIGGIA! 1:50.406! Nuovo record della pista di Lusail, battuto l'1:50.499 di Marquez della pole 2025
Ci riprova Di Giannantonio, anche Marc Marquez e Bastianini. Pioggia di caschi rossi a Lusail!
Bagnaia secondo! 1:50.792 a solo 1 decimo da Bezzecchi. Il Q2 è prenotato per Pecco
Attenzione a Bagnaia, in una delle versioni migliori della stagione: doppio casco rosso nei primi due settori per Pecco
La situazione dopo i primi time attack
Bene anche Martin, che prenota il Q2 col 5° tempo provvisorio
Bezzecchi si rimette in testa! 1:50.694, tre decimi meglio di Fabio Di Giannantonio
Il VIDEO del 'salto' di catena precedente di Marquez
In questo momento Jorge Martin è scivolato fuori dai 10...
Marc Marquez! Tornato in pista dopo il problema precedente fa 1:50.925 e si mette in testa! Poi un super Bagnaia
Aldeguer entra in top 5, attenzione a Marc Marquez...
I tempi a 20' dalla fine delle Pre-qualifiche
Problema per Marc Marquez, costretto ad accostare in rettilineo e a spingere la moto verso il box a piedi: gli è partita la catena!
Proseguono i time attack, Raul Fernandez sale in terza posizione, Luca Marini in 7^
I tempi a 30' dalla fine delle Pre-qualifiche
Entra nei 10 anche Morbidelli, 6° tempo provvisorio in 1:52.612
Marc Marquez non ha ancora montato la morbida al posteriore a differenza di Di Giannantonio e Bezzecchi, finora gli unici a scendere sotto il muro dell'1:52
Di Giannantonio abbassa il tempo di Bezzecchi! 1:51.104
Bezzecchi spaventoso, 1:51.182! Per ora mezzo secondo su Diggia che è 2°
Bezzecchi, Ogura, Bagnaia, Marc Marquez, Di Giannantonio, Acosta, Martin, Zarco, Binder e Raul Fernandez: questi al momento i piloti qualificati al Q2
Ogura (con gomma soft al posteriore) sale in seconda posizione, a tre decimi da Bezzecchi. Per ora è doppietta Aprilia a Lusail, poi le Ducati
Attenzione a Ogura, accende casco rosso al secondo settore...
I tempi a 40' dalla fine delle Pre-qualifiche
Piccolo inconveniente per Jorge Martin...
Scintille dalla Honda di Dixon
Bezzecchi abbassa ancora: 1:51.764. Alle sue spalle Bagnaia e Marc Marquez. Ottimo venerdì fin qui per Pecco...
I tempi a 50' dalla fine delle Pre-qualifiche
Bezzecchi miglior tempo: primo a scendere quest'oggi sotto l'1:52 in 1:51.807
Gesto di stizza di Bezzecchi nei confronti di Bastianini per una piccola incomprensione poco fa
Di Giannantonio balza al comando, poi Martin e Zarco. Marc Marquez (track limit) non ha ancora un tempo buono
Primi tempi: Zarco davanti a tutti, poi Bagnaia e Acosta
Piloti in pista, un'ora a disposizione per centrare il Q2 diretto
Tutto pronto a Lusail per la prima sessione in notturna del weekend: tra poco si va in pista per le Pre-qualifiche
Il record della pista di Lusail appartiene a Marc Marquez, che ha firmato la pole 2025 in 1:50.499. Già oggi sarà battuto?
Buon rientro di Raul Fernandez, 7° nelle FP1 dopo il forfait di Sepang per via del solito dito indice della mano destra
Aldeguer è rientrato dopo 2 GP saltati col 12° tempo nelle FP1, Dixon deve ancora prendere le misure con la MotoGP ed è al momento ultimo a oltre 3 secondi
Match point Marquez: cosa gli serve per vincere il titolo a Lusail
Match point Marquez: cosa serve a Marc per vincere il titolo in QatarVai al contenuto
Pasini: "Quella volta che mi ruppi il polso. Martin... "
I risultati delle prove libere a Lusail
Riflettori accesi ancora su Jorge Martin, comunque 5° nelle FP1 e apparso in crescita rispetto al tentativo (fallito) della scora settimana a Sepang
Intanto nelle prove libere Marc Marquez miglior tempo davanti a Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio
In palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato, per iniziare al meglio il weekend del Qatar
Buon pomeriggio e ben ritrovati da Lusail, dove alle 17 i piloti MotoGP torneranno in pista per le Pre-qualifiche (da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)