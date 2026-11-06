Di Giannantonio firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Lusail in 1'50.406 (nuovo record della pista). Alle sue spalle Marquez e Bezzecchi. Quarto Bagnaia. Martin chiude col 7° tempo e va in Q2 diretta. Costretto al Q1 Pedro Acosta, solo 14°. La MotoGP torna sabato alle 12.40 con le qualifiche, Sprint alle 17. Domenica alle 17 la gara lunga che può consegnare il titolo a Marquez. Tutto su Sky Sport e in streaming su NOW

MARQUEZ CAMPIONE IN QATAR SE... COMBINAZIONI