Sfruttando anche il forfait di Jorge Martin (che non ha corso dopo aver provato a tornare in sella a una settimana dall'infortunio al polso di Phillip Island), Marquez ha allungato in classifica e ora ha 44 punti di vantaggio sul pilota Aprilia. 67 sono invece quelli su Marco Bezzecchi, che nella gara lunga di Sepang non è andato oltre il 6° posto.

Marc Marquez (Ducati Factory): 399 punti

(Ducati Factory): 399 punti Jorge Martin (Aprilia Factory): 355 punti (-44)

(Aprilia Factory): 355 punti (-44) Marco Bezzecchi (Aprilia Factory): 332 punti (-67)

LA CLASSIFICA MOTOGP COMPLETA DOPO SEPANG