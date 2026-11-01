Marc Marquez campione MotoGP in Qatar? Cosa gli serve per vincere il titolo a Lusailcombinazioni
Introduzione
Marc Marquez vede sempre più vicino il titolo. La netta vittoria di Sepang, considerando anche il forfait di Jorge Martin, permette al pilota spagnolo della Ducati di avere già il primo match point per vincere il Mondiale la prossima settimana in Qatar. Qui le combinazioni per capire che cosa gli serve per chiudere i giochi. Il GP di Lusail sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre
Quello che devi sapere
Marc Marquez vince in Malesia
- Gara dominata a Sepang da parte di Marc Marquez. Scattato secondo, il fenomeno di Cervera ha chiuso davanti a Pedro Acosta e a suo fratello Alex, in quello che è stato un podio tutto spagnolo. Per Marc si tratta dell'80^ vittoria in top-class (7^ quest'anno) e la 3^ a Sepang, dove non vinceva da 8 anni.
La classifica piloti dopo il GP Malesia
Sfruttando anche il forfait di Jorge Martin (che non ha corso dopo aver provato a tornare in sella a una settimana dall'infortunio al polso di Phillip Island), Marquez ha allungato in classifica e ora ha 44 punti di vantaggio sul pilota Aprilia. 67 sono invece quelli su Marco Bezzecchi, che nella gara lunga di Sepang non è andato oltre il 6° posto.
- Marc Marquez (Ducati Factory): 399 punti
- Jorge Martin (Aprilia Factory): 355 punti (-44)
- Marco Bezzecchi (Aprilia Factory): 332 punti (-67)
LA CLASSIFICA MOTOGP COMPLETA DOPO SEPANG
Cosa serve a Marquez per vincere il titolo in Qatar
- La MotoGP non si ferma e tornerà in pista già la prossima settimana in Qatar. Ed è proprio a Lusail dove Marc avrà la prima chance di chiudere i giochi e di vincere il suo decimo titolo Mondiale. Per riuscirci, dovrà conquistare 30 punti più di Martin e 8 più di Bezzecchi.
Il programma del Qatar su Sky Sport e NOW
- Pre-Qualifiche MotoGP: venerdì 6 novembre, ore 18
- Qualifiche MotoGP: sabato 7 novembre, ore 13.40
- Sprint Race MotoGP: sabato 7 novembre, ore 18
- Gara Moto3: domenica 8 novembre, ore 15
- Gara Moto2: domenica 8 novembre, ore 16.15
- Gara MotoGP: domenica 8 novembre, ore 18
Match point in Qatar, altrimenti...
- Mancano tre gare alla fine del Mondiale 2026 di MotoGP. Qualora Marc Marquez non dovesse riuscire a sfruttare il suo primo match point in Qatar, la sfida per il titolo si chiuderà in Europa. Dopo Lusail ci sarà una settimana di pausa, poi il Motomondiale farà tappa in Portogallo (dal 20 al 22 novembre) e a Valencia per l'ultimo atto (dal 27 al 29 novembre).