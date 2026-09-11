MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Misano
MotoGP di nuovo in pista a Misano per le Pre-qualifiche, adesso LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio ci sono i primi dieci pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere: lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi, battuto in extremis per appena 60 millesimi. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15
in evidenza
Gran ritmo di Bezzecchi in questa fase: il pilota Aprilia sta provando il passo gara
I tempi a 30' dalla fine delle Pre-qualifiche
Fin qui grande turno di Franco Morbidelli, che sale in seconda posizione alle spalle di Bezzecchi
Bezzecchi fa 1:30.829, questa volta senza track limit: è il miglior tempo provvisorio
Bezzecchi ci riprova...
Bezzecchi aveva pizzicato il verde: ecco perché gli è stato cancellato poco fa il tempo che gli sarebbe valso la prima posizione
I tempi a 40' dalla fine delle Pre-qualifiche
Valentino Rossi a bordo pista a seguire la prova dei suoi piloti: Di Giannantonio in questo momento è terzo, Morbidelli 7°. Entrambi sarebbero in Q2
Il tempo precedente di Bezzecchi è stato tolto, in compenso Alex Marquez è sceso anche lui sotto l'1:31 in 1:30.979
Bezzecchi è il primo a scendere sotto l'1:31 in 1:30.792
I tempi a 50' dalla fine delle Pre-qualifiche
Alex Marquez fa 1:31.016 e si mette in testa. Piloti vicini a 'sfondare' il muro dell'1:31
Primi tempi: Bezzecchi in testa in 1:31.133, poi Morbidelli e Bagnaia. Pecco finalmente si fa vedere nelle prime posizioni
Valentino Rossi nel box Aprilia prima del via: qualche consiglio a Bezzecchi in vista delle Pre-qualifiche. Nell'immagine si vede il pilota romagnolo con il ghiacchio sul ginocchio, non ancora al 100% dopo la caduta del Sachsenring
Piloti in pista, un'ora per centrare l'accesso diretto alla fase decisiva delle qualifiche
Tutto pronto a Misano, dove splende il sole. A breve inizieranno le Pre-qualifiche MotoGP
Ovazione per Valentino Rossi e Bez ieri a Tavullia. VIDEO
Al posto di Vinales c'è Pol Espargaro (ottimo 11° nelle FP1). Niente sostituti, invece, in casa Trackhouse, con Lorenzo Savadori impegnato in queste ore a Barcellona nei test con l'Aprilia 850
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Brivio: "Misano esigente, più facile per Ogura tornare in Austria"
Niente Misano per Ogura, fermato dai medici prima di prendere l'aereo per l'Italia. Il pilota giapponese, come spiegato da Davide Brivio, punta a rientrare in Austria
La livrea Gresini omaggio a Simoncelli: sarà in pista domenica
Il team Gresini omaggia Simoncelli: le FOTO della livrea per MisanoVai al contenuto
Tardozzi: "Pecco avrà il nostro massimo supporto fino alla fine"
Inizio complicato per Bagnaia, 18° senza mai riuscire a centrare la top ten nella sessione mattutina
I risultati delle prove libere
Intanto in mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle Libere 1: lo spagnolo ha preceduto Marco Bezzecchi di appena 60 millesimi
In palio ci sono i primi dieci pass per il Q2 del sabato, che permetterebbe ai piloti di iniziare al meglio il proprio weekend
Ben ritrovati da Misano, dove alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche. Come sempre appuntamento LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW