MotoGP di nuovo in pista a Misano per le Pre-qualifiche, adesso LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio ci sono i primi dieci pass per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Marc Marquez nelle prove libere: lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi, battuto in extremis per appena 60 millesimi. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15

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