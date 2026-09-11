MotoGP, la livrea Ducati Team Gresini a Misano omaggia Marco Simoncelli. FOTO
Gresini Racing celebra Marco Simoncelli con una livrea speciale per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Le Ducati di Alex Marquez e Fermin Aldeguer correranno a Misano nella giornata di domenica con i colori della Honda Gresini utilizzata dal Sic nelle sue due stagioni in MotoGP, tra il 2010 e il 2011. Un omaggio ancora più simbolico sulla pista che dal 2012 porta il suo nome: di seguito tutti i dettagli della livrea che vedremo nel weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- La livrea richiama direttamente la Honda RC212V bianca e rossa con cui Marco Simoncelli corse in MotoGP nel 2010 e nel 2011. Colori simili tornano ora sulle Ducati del team Gresini affidate ad Alex Marquez e Fermin Aldeguer
- Di seguito le foto pubblicate dal team sul proprio profilo Instagram
- La livrea dedicata al Sic debutterà al Misano World Circuit Marco Simoncelli, che dal 2012 porta il nome del pilota romagnolo
- La nuova grafica è stata svelata giovedì a Misano alla presenza di Paolo Simoncelli, insieme a Carmelo e Carlos Ezpeleta, Aldo Drudi e al team Gresini guidato da Nadia Padovani