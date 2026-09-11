Gresini Racing celebra Marco Simoncelli con una livrea speciale per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Le Ducati di Alex Marquez e Fermin Aldeguer correranno a Misano nella giornata di domenica con i colori della Honda Gresini utilizzata dal Sic nelle sue due stagioni in MotoGP, tra il 2010 e il 2011. Un omaggio ancora più simbolico sulla pista che dal 2012 porta il suo nome: di seguito tutti i dettagli della livrea che vedremo nel weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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