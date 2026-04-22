Si scende in pista venerdì dalle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. Prima sessione di MotoGP prevista, invece, alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato, al termine dell’ultima sessione di Libere, scatta la caccia alla pole con la MotoGP che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint Race . Domenica pomeriggio le gare , con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.

Le caratteristiche del circuito

Si corre sullo storico circuito di Jerez de la Frontera, lungo 4,42 km e con 13 curve (8 a destra e 5 a sinistra). Costruito nel 1986, il tracciato andaluso sorge all’interno di una valle nel Sud del Paese e può accogliere fino a 250mila spettatori. Il rettilineo principale è piuttosto corto e misura 607 metri, tanto che la frenata di curva 1 è una delle più insidiose della pista.