MotoGP, GP Spagna a Jerez: orari tv e ultime news
La MotoGP sbarca in Europa: piloti in pista a Jerez fino a domenica 26 aprile per il Gran Premio di Spagna. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Spagna
Si scende in pista venerdì dalle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. Prima sessione di MotoGP prevista, invece, alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato, al termine dell’ultima sessione di Libere, scatta la caccia alla pole con la MotoGP che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint Race. Domenica pomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.
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Le caratteristiche del circuito
Si corre sullo storico circuito di Jerez de la Frontera, lungo 4,42 km e con 13 curve (8 a destra e 5 a sinistra). Costruito nel 1986, il tracciato andaluso sorge all’interno di una valle nel Sud del Paese e può accogliere fino a 250mila spettatori. Il rettilineo principale è piuttosto corto e misura 607 metri, tanto che la frenata di curva 1 è una delle più insidiose della pista.
Approfondimento
MotoGP in Spagna: l'analisi del circuito di Jerez
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2002: Valentino Rossi (Honda)
- 2003: Valentino Rossi (Honda)
- 2004: Sete Gibernau (Honda)
- 2005: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2006: Loris Capirossi (Ducati)
- 2007: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2008: Daniel Pedrosa (Honda)
- 2009: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2011: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2012: Casey Stoner (Honda)
- 2013: Daniel Pedrosa (Honda)
- 2014: Marc Marquez (Honda)
- 2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2016: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2017: Daniel Pedrosa (Honda)
- 2018: Marc Marquez (Honda)
- 2019: Marc Marquez (Honda)
- 2020: Fabio Quartararo (Yamaha)
- 2021: Jack Miller (Ducati)
- 2022: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2023: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2024: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2025: Alex Marquez (Ducati)
Le previsioni meteo
Nel weekend è previsto bel tempo per gran parte delle sessioni, in particolare nella giornata di domenica. Qualche possibilità di pioggia, invece, sabato pomeriggio, in concomitanza della Sprint Race MotoGP.