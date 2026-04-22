MotoGP, orari e dove vedere il GP Spagna a Jerezil programma
La MotoGP torna dopo quasi un mese e lo fa in Europa: piloti in pista fino al 26 aprile (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) per il GP di Spagna. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Di seguito il programma completo del weekend di Jerez
Il Motomondiale sbarca a Jerez per il primo appuntamento europeo della stagione. Il Gran Premio di Spagna è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 26 aprile con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Sul circuito di Jerez de la Frontera si scende in pista venerdì dalle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. Prima sessione di MotoGP prevista, invece, alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato, al termine dell’ultima sessione di libere, scatta la caccia alla pole con la MotoGP che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica pomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.
GP Spagna, il programma del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 23 aprile
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
- Ore 18.15: Racebook
Venerdì 24 aprile
- Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 - pre qualifiche
- Ore 14: Moto2 - pre qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – pre qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 25 aprile
- Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
- Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
- Ore 13.40: Moto2 - qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live – sprint
- Ore 14.55: MotoGP - sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
Domenica 26 aprile
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP