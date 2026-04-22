La MotoGP torna dopo quasi un mese e lo fa in Europa: piloti in pista fino al 26 aprile (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW ) per il GP di Spagna. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Di seguito il programma completo del weekend di Jerez

Il Motomondiale sbarca a Jerez per il primo appuntamento europeo della stagione. Il Gran Premio di Spagna è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 26 aprile con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.