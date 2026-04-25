MotoGP, Sprint Jerez: Marc Marquez cade e vince. 2° Bagnaia, 3° Morbidelli
Marc Marquez vince una pazza Sprint Race di Jerez. Un acquazzone improvviso a metà gara ha scombinato le carte: il campione del mondo in carica, dopo esser scivolato, è tornato ai box per prendere la moto da bagnato ed è andato a vincere davanti a Bagnaia e Morbidelli. 4° Binder, poi Di Giannantonio e Raul Fernandez. Out Mir, Bezzecchi, Alex Marquez, Savadori, Toprak e Martin
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Rivivi la Sprint di Jerez con i nostri HIGHLIGHTS
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Gli ultimi giri di una Sprint folle: guarda il VIDEO
L'ordine d'arrivo della Sprint Race
Marc Marquez vince una Sprint Race folle, con un diluvio arrivato a metà corsa a complicare tutto: tra cadute (Bezzecchi e Alex Marquez) e cambio di moto trionfa Marc Marquez (anche lui scivolato prima di rientrare al box) davanti a Bagnaia e Morbidelli. 4° Binder, che all'ultimo passa Di Giannantonio
ULTIMO GIRO A JEREZ!
2 giri alla fine
Situazione difficilissima a Jerez, con un diluvio scoppiato a metà Sprint e diverse cadute: Marc Marquez leader su Bagnaia, 3° Morbidelli e 4° Di Giannantonio
CADUTO ANCHE BEZZECCHI!
3 giri alla fine
Situazione completamente rivoluzionata dopo il cambio moto: Marc Marquez di nuovo in testa, poi Bagnaia e Morbidelli
Caduta anche per Alex Marquez, diluvio in questo momento Jerez!
4 giri alla fine
Cade Marc Marquez, pista scivolosissima! E molti piloti entrano in pit lane per cambiare la moto! Situazione rivoluzionata, anche MM93 riesce a rientrare dopo la scivolata
6 giri alla fine
Alex Marquez passa Marc ed è il nuovo leader!
Gara difficilissima invece per Bezzecchi e Bagnaia, che sono in 14^ e 16^ posizione
7 giri alla fine
Marc Marquez non riesce ad andare via ad Alex, che gli è in scia e pronto al sorpasso. Diggia a 1 secondo dal pilota Gresini, poi Raul Fernandez e Acosta
8 giri alla fine
Sorpassi e controsorpassi tra Zarco e Acosta, alla fine il francese è costretto a cedere a Pedro. Sta dando tutto il pilota Honda
Segnalata qualche goccia di pioggia, può ancora succedere di tutto a Jerez...
Il problema precedente avuto da Martin
9 giri dalla fine
Grande duello tra Di Giannantonio e Zarco, col romano che riesce a sbarazzarsi del francese. In precedente Johann era stato passato anche da Alex Marquez
La situazione a 10 giri dalla fine
Come prevedibile Jorge Martin rientra in pit lane, Sprint finita per lui
11 giri alla fine
Marc Marquez gira in testa, Alex Marquez in bagarre con Martin, che però ha avuto un grosso problema tecnico
La partenza
Marc Marquez parte benissimo, con Zarco e Alex a ruota. Bruttisima partenza invece oer Bezzecchi, finito addirittirua 15°!
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA ALLA SPRINT RACE DEL GP SPAGNA!
Via al giro di ricognizione, i piloti dovranno percorrere 12 giri sul circuito Angel Nieto
Tutto pronto a Jerez, per ora il tempo regge anche se le nuvole sono sempre minacciose...
La griglia di partenza della Sprint di Jerez
Piloti schierati in griglia, tra 15' si parte
Si dovrebbe correre su pista asciutta, anche se il cielo su Jerez resta coperto. Le condizioni potrebbero dunque rimescolare le carte dopo la qualifica disputata sul bagnato
Penalità per Mir: doppio long lap nella gara lunga
Il pilota spagnolo di Honda è stato sanzionato dallo Steward Panel per non aver rispettato la bandiera nera con disco arancione dopo una caduta, non abbandonando subito la pista
Marquez di nuovo in pole: tutti i numeri di Michele Merlino
Marc Marquez si mette davanti a tutti nelle qualifiche di Jerez, tornando in pole position dopo 245 giorni (l'ultima a Balaton Park nel 2025). Il campione del mondo in carica partirà dalla prima posizione per la 75^ volta in top-class. Per Marc si tratta della prima pole da 33enne: è il poleman più anziano dai tempi di Aleix Espargaró a Silverstone 2024 (35 anni e 4 giorni)
La caduta di Jorge Martin nelle qualifiche. VIDEO
La possibile griglia di partenza MotoGP per il 2027
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Da Diggia a Bastianini e Bulega: le ultime dal paddock sul mercato piloti
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Marquez: "La pole aiuta sempre per la gara"
"Per la pista bagnata non abbiamo fatto niente di speciale. Abbiamo un buon feeling sul bagnato, sempre. Contento perché la pole è sempre un grande aiuto per la gara". Queste le parole di Marc Marquez dopo la pole