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MotoGP, Sprint Jerez: Marc Marquez cade e vince. 2° Bagnaia, 3° Morbidelli

Marc Marquez vince una pazza Sprint Race di Jerez. Un acquazzone improvviso a metà gara ha scombinato le carte: il campione del mondo in carica, dopo esser scivolato, è tornato ai box per prendere la moto da bagnato ed è andato a vincere davanti a Bagnaia e Morbidelli. 4° Binder, poi Di Giannantonio e Raul Fernandez. Out Mir, Bezzecchi, Alex Marquez, Savadori, Toprak e Martin

CLASSIFICA

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Sprint: 1° M. Marquez 2° Bagnaia 3° Morbidelli

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Rivivi la Sprint di Jerez con i nostri HIGHLIGHTS

Ora restate sintonizzati su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder) oltreché su skysport.it per interviste e approfondimenti. La MotoGP torna domattina col warm up alle 9.40, poi alle 14 è in programma la gara lunga 

Gli ultimi giri di una Sprint folle: guarda il VIDEO

L'ordine d'arrivo della Sprint Race

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bandiera a scacchi!

Marc Marquez vince una Sprint Race folle, con un diluvio arrivato a metà corsa a complicare tutto: tra cadute (Bezzecchi e Alex Marquez) e cambio di moto trionfa Marc Marquez (anche lui scivolato prima di rientrare al box) davanti a Bagnaia e Morbidelli. 4° Binder, che all'ultimo passa Di Giannantonio

ULTIMO GIRO A JEREZ!

2 giri alla fine

Situazione difficilissima a Jerez, con un diluvio scoppiato a metà Sprint e diverse cadute: Marc Marquez leader su Bagnaia, 3° Morbidelli e 4° Di Giannantonio

bandiera gialla!

CADUTO ANCHE BEZZECCHI!

3 giri alla fine

Situazione completamente rivoluzionata dopo il cambio moto: Marc Marquez di nuovo in testa, poi Bagnaia e Morbidelli

Caduta anche per Alex Marquez, diluvio in questo momento Jerez!

4 giri alla fine

Cade Marc Marquez, pista scivolosissima! E molti piloti entrano in pit lane per cambiare la moto! Situazione rivoluzionata, anche MM93 riesce a rientrare dopo la scivolata

6 giri alla fine

Alex Marquez passa Marc ed è il nuovo leader!

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Gara difficilissima invece per Bezzecchi e Bagnaia, che sono in 14^ e 16^ posizione

7 giri alla fine

Marc Marquez non riesce ad andare via ad Alex, che gli è in scia e pronto al sorpasso. Diggia a 1 secondo dal pilota Gresini, poi Raul Fernandez e Acosta

8 giri alla fine

Sorpassi e controsorpassi tra Zarco e Acosta, alla fine il francese è costretto a cedere a Pedro. Sta dando tutto il pilota Honda

scende la pioggia

Segnalata qualche goccia di pioggia, può ancora succedere di tutto a Jerez...

Il problema precedente avuto da Martin

9 giri dalla fine

Grande duello tra Di Giannantonio e Zarco, col romano che riesce a sbarazzarsi del francese. In precedente Johann era stato passato anche da Alex Marquez

La situazione a 10 giri dalla fine

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ritiro

Come prevedibile Jorge Martin rientra in pit lane, Sprint finita per lui

11 giri alla fine

Marc Marquez gira in testa, Alex Marquez in bagarre con Martin, che però ha avuto un grosso problema tecnico

La partenza

Marc Marquez parte benissimo, con Zarco e Alex a ruota. Bruttisima partenza invece oer Bezzecchi, finito addirittirua 15°!

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si parte!

PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA ALLA SPRINT RACE DEL GP SPAGNA!

Via al giro di ricognizione, i piloti dovranno percorrere 12 giri sul circuito Angel Nieto

Tutto pronto a Jerez, per ora il tempo regge anche se le nuvole sono sempre minacciose...

La griglia di partenza della Sprint di Jerez

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Piloti schierati in griglia, tra 15' si parte

Si dovrebbe correre su pista asciutta, anche se il cielo su Jerez resta coperto. Le condizioni potrebbero dunque rimescolare le carte dopo la qualifica disputata sul bagnato

Penalità per Mir: doppio long lap nella gara lunga

Il pilota spagnolo di Honda è stato sanzionato dallo Steward Panel per non aver rispettato la bandiera nera con disco arancione dopo una caduta, non abbandonando subito la pista

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Marquez di nuovo in pole: tutti i numeri di Michele Merlino

Marc Marquez si mette davanti a tutti nelle qualifiche di Jerez, tornando in pole position dopo 245 giorni (l'ultima a Balaton Park nel 2025). Il campione del mondo in carica partirà dalla prima posizione per la 75^ volta in top-class. Per Marc si tratta della prima pole da 33enne: è il poleman più anziano dai tempi di Aleix Espargaró a Silverstone 2024 (35 anni e 4 giorni)

La caduta di Jorge Martin nelle qualifiche. VIDEO

La possibile griglia di partenza MotoGP per il 2027

MotoGP, la possibile griglia 2027: cosa sappiamo finora

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Da Diggia a Bastianini e Bulega: le ultime dal paddock sul mercato piloti

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Marquez: "La pole aiuta sempre per la gara"

"Per la pista bagnata non abbiamo fatto niente di speciale. Abbiamo un buon feeling sul bagnato, sempre. Contento perché la pole è sempre un grande aiuto per la gara". Queste le parole di Marc Marquez dopo la pole

Di Giannantonio 3°: "Sono più contento per oggi che per la pole"

Toprak, numero clamoroso: come ha fatto a non cadere?

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Zarco: "Proverò a sfruttare il vantaggio della prima fila"

Bezzecchi apre la seconda fila: la griglia di partenza

GP Spagna, la griglia di partenza di Jerez

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Marc Marquez in pole: gli highlights delle qualifiche

MotoGP, la Sprint Race di Jerez LIVE alle 15 su Sky

Dopo le FP2 e le qualifiche di questa mattina, la MotoGP è pronta a tornare in pista per la Sprint Race che metterà in palio i primi punti del weekend. Semaforo verde alle 15, LIVE su Sky e in streaming su NOW