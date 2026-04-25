Marc Marquez vince una pazza Sprint Race di Jerez. Un acquazzone improvviso a metà gara ha scombinato le carte: il campione del mondo in carica, dopo esser scivolato, è tornato ai box per prendere la moto da bagnato ed è andato a vincere davanti a Bagnaia e Morbidelli. 4° Binder, poi Di Giannantonio e Raul Fernandez. Out Mir, Bezzecchi, Alex Marquez, Savadori, Toprak e Martin

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