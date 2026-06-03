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GP Ungheria
5 giugno - 7 giugno 2026
Circuito GP Ungheria
GP Ungheria
5 giugno - 7 giugno 2026
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MotoGP, GP Ungheria al Balaton Park: orari tv e ultime news

La MotoGP è di scena al Balaton Park fino a domenica 7 giugno per il Gran Premio d'Ungheria. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.

Gli orari del GP Ungheria

Al Balaton Park si parte venerdì con le prime prove libere, in programma alle 10.45. Alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2. Sabato, al termine dell’ultima sessione di Libere, le qualifiche alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti con la Sprint Race.  Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Il GP Ungheria è anche in differita su Tv8 con i seguenti orari: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14.15, MotoGP alle 16.

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Le caratteristiche del circuito

Il circuito, che prende il nome dal lago presente nelle vicinanze, sorge a soli 85 km dalla capitale ungherese Budapest. E’ stato inaugurato nel maggio 2023 ed è lungo poco più di 4 chilometri. Presenta un totale di 17 curve, di cui 10 a sinistra e 7 a destra, con un rettilineo di 668 metri. Nel 2025 fu Marc Marquez a inaugurare il Balaton con una vittoria. 

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MotoGP in Ungheria: l'analisi di Balaton Park

L'albo d'oro

Per la MotoGP si tratta dunque della seconda apparizione su questo tracciato: come detto Marc Marquez ha vinto la prima gara della MotoGP al Balaton Park nel 2025. Le precedenti edizioni del GP di Ungheria (1990 e 1992) si erano, invece, disputate all’Hungaroring. Nella prima vinse Doohan su Honda, nella seconda trionfò Eddie Lawson su Cagiva

Le previsioni meteo

Temperature sicuramente più basse rispetto a quelle della scorsa settimana al Mugello, ma non dovrebbe piovere nel corso del weekend. Venerdì qualche nuvola, sabato in gran parte soleggiato. Così come domenica, che dovrebbe essere la giornata più calda con temperature comprese tra i 16 e i 28 gradi. 