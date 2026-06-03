La MotoGP non si ferma e va subito in pista: nel weekend c'è il GP d'Ungheria, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 7 giugno. Si parte venerdì con prove libere alle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e top class alle 14. Ancora assenti Alex Marquez e Johann Zarco: al loro posto Iker Lecuona e Cal Crutchlow

LA CLASSIFICA PRIMA DI BALATON PARK