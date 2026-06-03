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MotoGP in Ungheria: orari tv e streaming e dove vedere la gara del Balaton Park

balaton park

La MotoGP non si ferma e va subito in pista: nel weekend c'è il GP d'Ungheria, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 7 giugno. Si parte venerdì con prove libere alle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e top class alle 14. Ancora assenti Alex Marquez e Johann Zarco: al loro posto Iker Lecuona e Cal Crutchlow

LA CLASSIFICA PRIMA DI BALATON PARK

Il Motomondiale ritorna al Balaton Park dopo il debutto dell'anno scorso per il Gran Premio di Ungheria, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 7 giugno con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. 

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14

Dopo la conferenza stampa di giovedì si parte venerdì con le prime prove libere. Prima sessione di MotoGP in programma il 5 giugno alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di Libere, le qualifiche alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti con la Sprint Race.  Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. GP Ungheria anche in differita su Tv8 con i seguenti orari: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14.15, MotoGP alle 16. 

MotoGP, Moto2 e Moto3: gli orari del GP Ungheria LIVE su Sky e in streaming su NOW:

Giovedì 4 giugno

  • Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
  • Ore 18.15: Racebook

Venerdì 5 giugno

  • Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live
  • Ore 13.15: Moto3 - Pre qualifiche
  • Ore 14: Moto2 - Pre qualifiche
  • Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

Sabato 6 giugno

  • Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
  • Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
  • Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
  • Ore 13.40: Moto2 - qualifiche
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 15.45: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Talent Time

Domenica 7 giugno

  • Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 - gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 - gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy MotoGP

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