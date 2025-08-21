MotoGP in Ungheria: storia e caratteristiche del circuito di Balaton Park
Dopo l'Austria, si torna già in pista: il Motomondiale fa tappa per la prima volta sul circuito di Balaton Park per la 14^ prova della stagione. Si parte giovedì alle 16 con la conferenza stampa dei piloti, sabato la Sprint alle 15 e domenica alle 14 la gara della top class: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutto quello che c'è da sapere sul tracciato ungherese
- Dopo oltre trent'anni di assenza si torna dunque in Ungheria, al debutto sul circuito di Balaton Park, che ospiterà per la prima volta il Motomondiale.
- Situato vicino al lago Balaton - il più grande dell'Europa centrale - il circuito è stato inaugurato nel maggio 2023.
- La struttura sorge nell’area occidentale del Paese, a 85 km da Budapest.
- Per accogliere il Motomondiale, negli ultimi anni è stato sottoposto a un'opera di ammodernamento sulle infrastrutture e sui servizi per il pubblico.
- La capienza dell'impianto è di 120mila spettatori.
- Il primo Gran Premio d’Ungheria si è svolto il 2 settembre 1990 sull'Hungaroring: vittorie di Michael Doohan in classe 500, di John Kocinski in classe 250 e di Loris Capirossi in classe 125 (3° un altro italiano, Bruno Casanova).
- Due anni più tardi, il 12 luglio 1992 - sempre sull'Hungaroring - l'ultima volta del Motomondiale in Ungheria: successi di Eddie Lawson in classe 500, doppietta italiana in 250 (1° Luca Cadalora, 2° Loris Reggiani) e vittoria di Alessandro Gramigni in classe 125 (3° Fausto Gresini).
- Nell'ultimo weekend di luglio un primo assaggio del Motorsport al Balaton con la SBK: è stato un dominio totale di Tobrak Razgatlioglu, protagonista di un hat-trick (il turco ha vinto la Superpole Race, Gara 1 e Gara 2 allungando in classifica su Nicolò Bulega).
- Il 6 agosto la Ducati ha fatto le prove del circuito: Pecco Bagnaia, Marc e Alex Marquez, Fermín Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e il collaudatore Michele Pirro sono scesi in pista in Ungheria per un test della Panigale V4 S.
- È una pista tortuosa e stretta, lunga 4,08 km e non larghissima: 12 metri.
- (Il layout del tracciato)
- Il circuito presenta 17 curve.
- Ci sono 7 curve a destra a 10 a sinistra.
- Il rettilineo più lungo (quello della partenza/arrivo) misura 665 metri.
- Si preannunciano quattro giorni di spettacolo assoluto in Ungheria, tutti da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, a partire della conferenza stampa piloti di giovedì 21 agosto (alle 16). Dopo il venerdì di libere e pre-qualifiche, sabato il solito, appassionante show con la caccia alla pole dalle 10.50 e la Sprint Race alle 15. La gara della top class è in programma domenica alle 14, preceduta dalla Moto3 alle 11 e dalla Moto2 alle 12.15.