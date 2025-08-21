Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP in Ungheria: storia e caratteristiche del circuito di Balaton Park

Dopo l'Austria, si torna già in pista: il Motomondiale fa tappa per la prima volta sul circuito di Balaton Park per la 14^ prova della stagione. Si parte giovedì alle 16 con la conferenza stampa dei piloti, sabato la Sprint alle 15 e domenica alle 14 la gara della top class: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutto quello che c'è da sapere sul tracciato ungherese

    GP Ungheria, Espargaro sostituirà Vinales su Ktm

    Vinales non correrà al Balaton Park per il GP d'Ungheria. Al suo posto su Ktm il collaudatore Pol...

    Moto2, García sostituirà Agius in Ungheria

    L'australiano, infortunato in un incidente in Austria, salta la prossima gara e lascia spazio...

    MotoGP in Ungheria: nel weekend esordio al Balaton

    La MotoGP fa tappa per la prima volta nella sua storia al Balaton Park, dove fino a domenica 24...