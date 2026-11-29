- 1.M. Marquez
- 2.R. Fernandez
- 3.F. Di Giannantonio
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Valencia
A Valencia la MotoGP scende in pista per l'ultima gara della stagione, da seguire alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Bezzecchi, che parte dalla pole, si gioca il secondo posto nella classifica piloti con Martin, mentre Aprilia e Ducati sono in lotta per il titolo costruttori. Ultimo GP in carriera per Marc Marquez, che correrà con una Ducati color oro. Assente invece suo fratello Alex, ricoverato in ospedale per un broncospasmo. In Moto2 titolo a Gonzalez
in evidenza
Si decide il secondo posto nella classifica piloti
A giocarselo sono i due piloti dell'Aprilia: Marco Bezzecchi e Jorge Martin, con l'italiano che ha un punto di vantaggio sullo spagnolo.
MotoGP, la classifica dopo la Sprint di ValenciaVai al contenuto
Marquez: "Penalità giusta, il regolamento cambierà"
A fuoco la moto di Marquez: che cosa è successo nella Sprint
Poco prima del via, la moto di Marc Marquez è andata a fuoco e lo spagnolo è stato costretto ad abbandonarla in fretta e furia sulla griglia di partenza. La Ducati numero 93 è stata avvolta da una coltre di fumo (provocato dal tempo di attesa per l'accensione dei semafori, più lungo del previsto). Dopo il danno la beffa: Marquez penalizzato con un doppio long lap penalty e ha chiuso 13°...
FOTO. Ducati in griglia, anzi... alla griglia! Fuoco sulla moto di Marquez prima del via della SprintVai al contenuto
Manu Gonzalez campione del mondo Moto2
Clamoroso finale in Moto2, con Manu Gonzalez che vince il Mondiale per soli 2,5 punti su Guevara. Ultimo giro mozzafiato, con Izan che tenta disperatamente il sorpasso su Veijer che gli sarebbe valso il titolo. Niente da fare, chiude 4° proprio davanti a Manu, e deve inchinarsi al connazionale
Come è andata la Sprint di ieri
A vincere è stato Marco Bezzecchi, che ha chiuso davanti al suo compagno di squadra Jorge Martin e a Enea Bastianini. Sprint caratterizzata anche da un problema con lo spegnimento del semaforo, con la moto di Marc Marquez che ha preso fuoco
Gli HIGHLIGHTS delle qualifiche
Forfait di Alex Marquez: tutti gli aggiornamenti
Alex Marquez sarebbe dovuto partire in seconda fila, dalla quarta casella, ma deve rinunciare al GP a causa di un severo broncospasmo. E' stato ricoverato all'ospedale di Valencia questa mattina
LIVE. Alex Marquez ricoverato in ospedale: salta il GP di ValenciaVai al contenuto
Dalla seconda fila Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini
Marco Bezzecchi scatterà davanti a tutti, seguito da Marc Marquez e Raul Fernandez
Ultimo atto della stagione di MotoGP, in pista alle ore 14 a Valencia. Avviciniamoci insieme all'inizio del GP