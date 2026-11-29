Poco prima del via, la moto di Marc Marquez è andata a fuoco e lo spagnolo è stato costretto ad abbandonarla in fretta e furia sulla griglia di partenza. La Ducati numero 93 è stata avvolta da una coltre di fumo (provocato dal tempo di attesa per l'accensione dei semafori, più lungo del previsto). Dopo il danno la beffa: Marquez penalizzato con un doppio long lap penalty e ha chiuso 13°...