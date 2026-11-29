Alex Marquez è stato trasportato in ospedale a Valencia per via di un serio broncospasmo: lo ha confermato il dottor Charte, medico della MotoGP, in una breve nota diffusa sui social dal team Gresini. Il pilota spagnolo salterà ovviamente la gara di Valencia, in programma alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW

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