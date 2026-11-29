Alex Marquez, broncospasmo e ricovero in ospedale: le news di oggi da Valencia
Alex Marquez è stato trasportato in ospedale a Valencia per via di un serio broncospasmo: lo ha confermato il dottor Charte, medico della MotoGP, in una breve nota diffusa sui social dal team Gresini. Il pilota spagnolo salterà ovviamente la gara di Valencia, in programma alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW
Masini (Gresini): "Sintomi influenzali e problemi respiratori da inizio weekend"
Masini su Alex: "Sintomi influenzali e problemi respiratori" - Sky Sport MotoGPVai al contenuto
La griglia di partenza senza Alex Marquez
Alex Marquez sarebbe dovuto partire 4° quest'oggi, ecco come cambia la griglia di partenza senza il pilota Gresini. CLICCA QUI
Le parole del dottor Charte da comunicato Gresini
"Álex Márquez salterà l'ultimo Gran Premio della stagione. Un severo broncospasmo ha costretto il pilota ad abbandonare il circuito e a essere trasportato all'ospedale 9 de Octubre"
Alex Marquez salta la gara: broncospasmo e ricovero in ospedale
Alex Marquez salterà l'ultima gara di Valencia a causa di un severo broncospasmo che l'ha costretto all'immediato ricovero in ospedale. Il pilota spagnolo respirava piuttosto male, ma è sceso dal motorhome sulle sue gambe