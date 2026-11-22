Risultato Sprint : 1° Bagnaia, 2° Ogura, 3° M. Marquez - HIGHLIGHTS

: 1° Bagnaia, 2° Ogura, 3° M. Marquez - Risultato gara : 1° M. Marquez, 2° Ogura, 3° Bagnaia - HIGHLIGHTS

: 1° M. Marquez, 2° Ogura, 3° Bagnaia - Classifica al termine del weekend: 1° Bezzecchi 180; 2° Martin 172; 3° Di Giannantonio 157; 4° M. Marquez 140.



A Brno Marc Marquez continua a recuperare terreno. Nella Sprint chiude terzo alle spalle di Bagnaia e Ogura, mentre Martin è quinto e Bezzecchi cade nel finale. Per il leader del Mondiale il sabato ha conseguenze anche sulla domenica: viene sospeso dal GP per aver spinto e colpito un commissario dopo la caduta. Il ricorso di Aprilia viene respinto e Bez resta a guardare. In gara Marc segue Bagnaia per la prima metà della corsa, poi supera il compagno e conquista la seconda vittoria consecutiva, davanti a Ogura e Pecco. "Gli ultimi sei giri sono stati i più lunghi dell'anno", racconta Marc a fine gara. Martin, frenato dai due long lap per l'incidente in Ungheria, termina nono. Marquez recupera altri 32 punti su Bezzecchi e si porta a -40: in due weekend ha più che dimezzato il distacco di 102 punti accumulato al Mugello.