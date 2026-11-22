Marc Marquez campione MotoGP 2026: il film della stagione. HIGHLIGHTSimpresa marc
Introduzione
Marc Marquez completa la più grande rimonta nella storia della MotoGP e conquista il decimo titolo mondiale in carriera, l'ottavo in top class. Dopo un avvio di stagione complicato, segnato anche dagli interventi al piede e alla spalla dopo la Sprint di Le Mans, il #93 aveva lasciato il Mugello con 102 punti di ritardo dall'allora leader Bezzecchi e 85 da Martin, suo rivale nel rush finale. Dall'appuntamento successivo, in Ungheria, è cominciata la rincorsa: Marc ha prima cancellato il distacco, poi preso margine, fino a chiudere i conti in Portogallo, tra i tanti colpi di scena di un Mondiale spettacolare. Di seguito il film della stagione 2026, attraverso le immagini simbolo e gli highlights di Sky Sport
Quello che devi sapere
GP THAILANDIA (27 febbraio-1 marzo)
- Risultato Sprint: 1° Acosta, 2° M. Marquez, 3° Raul Fernandez - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° Bezzecchi, 2° Acosta, 3° Raul Fernandez (M. Marquez RIT) - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Acosta 32; 2° Bezzecchi 25; 3° R. Fernandez 23; 8° M. Marquez 9
Il Mondiale di Marc Marquez comincia in salita. Nella Sprint il campione in carica duella con Acosta, ma un contatto nel sorpasso al penultimo giro gli costa una penalità: deve restituire la posizione e accontentarsi del secondo posto. Bezzecchi, invece, cade mentre è al comando. Domenica il pilota Aprilia si riscatta dominando la gara, mentre Marc si ritira a cinque giri dalla fine quando era in lotta per il podio: il passaggio su un cordolo danneggia il cerchio posteriore, provocando la foratura della gomma. Martin chiude quinto nella Sprint e quarto nel GP; Acosta lascia Buriram da leader del Mondiale.
GP BRASILE (20-22 marzo)
- Risultato Sprint: 1° M. Marquez, 2° Di Giannantonio, 3° Martin - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° Bezzecchi, 2° Martin, 3° Di Giannantonio (M. Marquez 4°) - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Bezzecchi 56; 2° Martin 45; 3° Acosta 42; 5° M. Marquez 34.
All'esordio della MotoGP sulla pista di Goiania, Marc Marquez conquista la prima vittoria stagionale nella Sprint: recupera su Di Giannantonio, lo supera a tre giri dalla fine e resiste ai suoi attacchi. Martin torna sul podio, davanti al compagno Bezzecchi. Domenica, però, Aprilia firma una doppietta con Bezzecchi e Martin: l'italiano domina e sale al comando del Mondiale. Marc si gioca il terzo posto ancora con Di Giannantonio, ma questa volta il duello premia il pilota VR46. Il campione in carica chiude quarto e lascia il Brasile a 22 punti dalla vetta.
GP USA (27-29 marzo)
- Risultato Sprint: 1° Martin, 2° Bagnaia, 3° Bastianini (M. Marquez RIT) - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° Bezzecchi, 2° Martin, 3° Acosta (M. Marquez 5°) - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Bezzecchi 81; 2° Martin 77; 3° Acosta 60; 5° M. Marquez 45.
Anche Austin riserva un weekend complicato a Marc Marquez. Nella Sprint lo spagnolo cade al primo giro e coinvolge Di Giannantonio, rimediando un long lap penalty da scontare domenica. Finisce a terra anche Bezzecchi, mentre Martin supera Bagnaia all'ultimo giro e conquista la prima vittoria con Aprilia, prendendosi momentaneamente la vetta del Mondiale. Bastianini sale sul podio dopo la penalità ad Acosta per la pressione delle gomme. Domenica Bezzecchi firma il terzo successo consecutivo in gara e torna leader, davanti al compagno Martin e ad Acosta. Marc, frenato anche dalla penalità, chiude quinto: dopo tre weekend il suo distacco dalla vetta è di 36 punti.
GP SPAGNA (24-26 aprile)
- Risultato Sprint: 1° M. Marquez, 2° Bagnaia, 3° Morbidelli - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° A. Marquez, 2° Bezzecchi, 3° Di Giannantonio (M. Marquez RIT) - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Bezzecchi 101; 2° Martin 90; 3° Di Giannantonio 71; 5° M. Marquez 57.
A Jerez Marc Marquez vince una Sprint rocambolesca. Dopo la partenza sull'asciutto, arriva la pioggia e lo spagnolo scivola vicino all'ingresso dei box. Marc riesce a ripartire e rientra a prendere la moto da bagnato, mentre la maggior parte degli avversari resta in pista con le slick. Il passaggio alle rain gli permette di recuperare terreno e posizioni, fino a superare Bagnaia per conquistare la vittoria. Zero punti per Bezzecchi, caduto, e Martin, fermato da un problema tecnico. Domenica, però, Marc scivola al secondo giro e si ritira, poco dopo essere stato superato dal fratello Alex, che va a vincere davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Martin chiude quarto, mentre Bez allunga in classifica: il #93 lascia la Spagna a 44 punti dalla vetta.
GP FRANCIA (8-10 maggio)
- Risultato Sprint: 1° Martin, 2° Bagnaia, 3° Bezzecchi (M. Marquez RIT) - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° Martin, 2° Bezzecchi, 3° Ogura (M. Marquez non partito) - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Bezzecchi 128; 2° Martin 127; 3° Di Giannantonio 84; 7° M. Marquez 57.
A Le Mans il Mondiale di Marc Marquez sembra allontanarsi ancora di più. Nel finale della Sprint lo spagnolo è protagonista di un violento highside e si frattura il quinto metatarso del piede destro. Ma dopo la caduta emerge anche il problema che ne sta condizionando l'avvio di stagione: una vite rotta nella spalla destra tocca il nervo radiale nella posizione di guida sulla MotoGP. "Quando la vite tocca il nervo non posso guidare bene", rivela a Sky (QUI il video), spiegando che durante i weekend "sentivo che il braccio si bloccava piano piano". Marc anticipa così l'operazione alla spalla, già programmata dopo Barcellona, e si sottopone a entrambi gli interventi, al piede e alla spalla. Salta la gara di Le Mans e il successivo GP Catalunya. Nel frattempo Martin firma la doppietta: domina la Sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi, poi domenica rimonta e supera il compagno a tre giri dalla fine. Ogura completa il primo podio tutto Aprilia nella storia della MotoGP. Bezzecchi resta leader per un punto su Jorge, mentre Marc, fermo a quota 57, precipita a 71 punti dalla vetta.
GP CATALUNYA (15-17 maggio)
- Risultato Sprint: 1° A. Marquez, 2° Acosta, 3° Di Giannantonio (M. Marquez assente) - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° Di Giannantonio, 2° Aldeguer, 3° Bagnaia (M. Marquez assente) - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Bezzecchi 142; 2° Martin 127; 3° Di Giannantonio 116; 9° M. Marquez 57.
Marc Marquez resta fermo ai box dopo le operazioni al piede e alla spalla, mentre il Mondiale prosegue a Barcellona. Nella Sprint il fratello Alex batte Acosta e Di Giannantonio; Martin cade e Bezzecchi raccoglie un solo punto, chiudendo nono. Domenica la gara viene interrotta due volte per i gravi incidenti di Alex Marquez e Zarco, entrambi trasportati in ospedale. Alla terza partenza Martin viene coinvolto nella caduta di Raul Fernandez e chiude un weekend senza punti. Vince Di Giannantonio, davanti ad Aldeguer e Bagnaia, che sale sul podio dopo le penalità a Ogura per il contatto con Acosta e a Mir per la pressione irregolare delle gomme. Bezzecchi è quarto e allunga a +15 su Martin: Marc è a a 85 punti dalla vetta.
GP ITALIA (29-31 maggio)
- Risultato Sprint: 1° Raul Fernandez, 2° Martin, 3° Di Giannantonio (M. Marquez 5°) - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° Bezzecchi, 2° Martin, 3° Bagnaia (M. Marquez 7°) - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Bezzecchi 173; 2° Martin 156; 3° Di Giannantonio 134; 8° M. Marquez 71.
Al Mugello Marc Marquez torna dopo il doppio intervento al piede e alla spalla, ma deve ancora fare i conti con i limiti fisici. Nella Sprint si porta subito al comando, poi perde terreno e chiude quinto: vince Raul Fernandez davanti a Martin e Di Giannantonio, con Bezzecchi quarto. Domenica Bez firma la sua prima vittoria al Mugello e un'altra doppietta Aprilia con Martin, mentre Bagnaia completa il podio dopo aver guidato la prima parte della corsa. Marc lotta con Acosta e termina settimo, esausto ma con un segnale incoraggiante dalla spalla operata: "Non ho avuto formicolii alla mano. Ho mantenuto completamente la sensibilità", racconta dopo la gara. La forza e la resistenza sono ancora da recuperare. In classifica lo spagnolo è a 102 punti da Bezzecchi: il suo massimo distacco dalla testa del Mondiale in tutta la stagione.
GP UNGHERIA (5-7 giugno)
- Risultato Sprint: 1° M. Marquez, 2° Acosta, 3° Bezzecchi - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° M. Marquez, 2° Acosta, 3° Bagnaia - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Bezzecchi 180; 2° Martin 160; 3° Di Giannantonio 138; 5° M. Marquez 108.
Al Balaton Park comincia la rimonta di Marc Marquez. Una settimana dopo il rientro al Mugello, lo spagnolo conquista la pole e domina la Sprint davanti ad Acosta e Bezzecchi, mentre Martin chiude sesto. Domenica Martin sbaglia la prima frenata e travolge Bezzecchi, innescando una carambola che coinvolge anche Aldeguer, Raul Fernandez e Di Giannantonio. I due piloti Aprilia finiscono subito fuori gara. Marc scatta in testa, ma al secondo giro viene superato da Acosta, che prova ad allungare. Marquez ricuce il distacco, si riprende il comando e stacca il pilota Ktm, conquistando la prima vittoria stagionale in un GP, la centesima in carriera in tutte le classi. Bagnaia completa il podio. "Sono felicissimo di essere tornato", dice Marc dopo la gara. Con una doppietta da 37 punti, riduce il distacco da Bezzecchi da 102 a 72 lunghezze e risale al quinto posto nel Mondiale.
GP CECHIA (19-21 giugno)
- Risultato Sprint: 1° Bagnaia, 2° Ogura, 3° M. Marquez - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° M. Marquez, 2° Ogura, 3° Bagnaia - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Bezzecchi 180; 2° Martin 172; 3° Di Giannantonio 157; 4° M. Marquez 140.
A Brno Marc Marquez continua a recuperare terreno. Nella Sprint chiude terzo alle spalle di Bagnaia e Ogura, mentre Martin è quinto e Bezzecchi cade nel finale. Per il leader del Mondiale il sabato ha conseguenze anche sulla domenica: viene sospeso dal GP per aver spinto e colpito un commissario dopo la caduta. Il ricorso di Aprilia viene respinto e Bez resta a guardare. In gara Marc segue Bagnaia per la prima metà della corsa, poi supera il compagno e conquista la seconda vittoria consecutiva, davanti a Ogura e Pecco. "Gli ultimi sei giri sono stati i più lunghi dell'anno", racconta Marc a fine gara. Martin, frenato dai due long lap per l'incidente in Ungheria, termina nono. Marquez recupera altri 32 punti su Bezzecchi e si porta a -40: in due weekend ha più che dimezzato il distacco di 102 punti accumulato al Mugello.
GP OLANDA (26-28 giugno)
- Risultato Sprint: 1° Raul Fernandez, 2° Ogura, 3° Di Giannantonio (M. Marquez 6°) - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° Ogura, 2° Raul Fernandez, 3° Martin (M. Marquez 7°) - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Martin 193; 2° Bezzecchi 186; 3° Di Giannantonio 177; 5° M. Marquez 153.
Ad Assen Marc Marquez deve correre in difesa: "Faccio ancora fatica nei cambi di direzione perché mi manca muscolatura", spiega alla vigilia. Nella Sprint chiude sesto grazie alla penalità per track limits inflitta a Bagnaia; davanti è doppietta Trackhouse, con Raul Fernandez vincitore su Ogura e Di Giannantonio terzo. Bezzecchi precede Martin nella lotta per il quarto posto. Domenica Bez cade violentemente al secondo giro e viene portato all'ospedale di Groningen: gli accertamenti escludono infortuni e viene dimesso. Martin parte al comando, ma viene superato dalle due Aprilia Trackhouse; Ogura passa poi Fernandez e conquista la prima vittoria in MotoGP. Jorge completa il podio tutto Aprilia e si prende la testa del Mondiale. Marc lotta nel gruppo alle loro spalle, taglia il traguardo sesto ma viene retrocesso al settimo posto per track limits. Lascia l'Olanda a 40 punti dalla vetta, ora occupata da Martin.
GP GERMANIA (10-12 luglio)
- Risultato Sprint: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Di Giannantonio - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° M. Marquez, 2° Ogura, 3° Raul Fernandez - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Martin 208; 2° Ogura 194; 3° M. Marquez 190.
Al Sachsenring Marc Marquez si conferma il "Sachsen-King": firma un weekend perfetto e si avvicina alla vetta. Conquista la pole con il nuovo record della pista e guida la Sprint dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex e Di Giannantonio. Martin chiude sesto, mentre Bezzecchi deve saltare entrambe le gare: un highside in qualifica gli provoca la frattura scomposta della clavicola sinistra. Domenica Marc completa la doppietta, conquistando la decima vittoria in MotoGP sulla pista tedesca, davanti alle Aprilia Trackhouse di Ogura e Raul Fernandez. Martin termina quinto; cadono invece Alex Marquez e Di Giannantonio. Con altri 37 punti, Marc sale al terzo posto nel Mondiale, supera Bezzecchi e va alla pausa estiva a soli 18 punti da Martin. Dal massimo ritardo di 102 punti dopo il Mugello, la rimonta lo ha riportato in piena lotta per il titolo.
GP GRAN BRETAGNA (7-9 agosto)
- Risultato Sprint: 1° Martin, 2° Ogura, 3° Bezzecchi (M. Marquez 9°) - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° Raul Fernandez, 2° Martin, 3° Bezzecchi (M. Marquez 7°) - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Martin 240; 2° Bezzecchi 209; 3° Ogura 203; 4° M. Marquez 200.
La ripresa dopo la pausa estiva frena la rimonta di Marc Marquez. A Silverstone Aprilia monopolizza entrambi i podi: nella Sprint Martin domina davanti a Ogura e Bezzecchi, al rientro dopo l'operazione alla clavicola. Marc perde posizioni nella seconda metà della corsa e chiude nono. Domenica Raul Fernandez prende subito il comando e va a vincere, mentre Martin, rallentato al via dall'abbassatore rimasto bloccato, recupera fino al secondo posto. Bezzecchi resiste nel finale ad Alex Marquez e conquista un altro terzo posto. Marc termina settimo, superato anche da Di Giannantonio nel finale: "Il massimo che potevo fare era quinto. La moto era ok, sono stato io che non ho avuto il feeling per cercare il massimo", spiega a Sky dopo la gara. Il distacco da Martin risale da 18 a 40 punti: il campione in carica lascia la Gran Bretagna al quarto posto nel Mondiale.
GP ARAGON (28-30 agosto)
- Risultato Sprint: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bezzecchi - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° M. Marquez, 2° Acosta, 3° Bezzecchi - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Martin 256; 2° M. Marquez 237; 3° Bezzecchi 232.
Ad Aragon Marc Marquez torna a fare bottino pieno. Nella Sprint supera in curva 1 il poleman Bezzecchi e va a vincere in solitaria davanti al fratello Alex e al #72, mentre Martin chiude quinto. Domenica la lotta è più serrata: Marc si porta davanti al via, ma Bezzecchi si riprende il comando. Lo spagnolo torna all'attacco e supera Bez sul rettilineo, con Acosta che approfitta della manovra per passare a sua volta l'Aprilia. Pedro resta vicino a Marc fino al 14° giro, poi il pilota Ducati allunga e conquista l'ottava vittoria in MotoGP al MotorLand. Bezzecchi completa il podio, Martin è ancora quinto. La doppietta riporta Marquez al secondo posto nel Mondiale: supera Bez e riduce da 40 a 19 punti il distacco da Martin.
GP SAN MARINO (11-13 settembre)
- Risultato Sprint: 1° M. Marquez, 2° Bezzecchi, 3° Martin - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Acosta - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° M. Marquez 274; 2° Martin 274; 3° Bezzecchi 241.
A Misano Marc Marquez conquista un'altra doppietta e raggiunge Martin in testa al Mondiale. Nella Sprint lo spagnolo passa al via il poleman Bezzecchi, prende il comando alla prima curva e lo mantiene fino al traguardo, davanti a Bez e Jorge. Domenica Bezzecchi cade al primo giro mentre è al comando. Marc deve poi vedersela con Martin, che lo supera nelle fasi iniziali: il pilota Ducati risponde, si riprende la prima posizione e allunga verso la vittoria. Alle sue spalle chiudono Alex Marquez e Acosta, mentre Jorge scivola fino al quinto posto. I 37 punti del weekend permettono a Marc di cancellare le 19 lunghezze di ritardo con cui era arrivato a Misano: aggancia Martin a quota 274, ma lo precede grazie al maggior numero di vittorie nei GP. Dai 102 punti di distacco dopo il Mugello alla vetta del Mondiale: "Sono libero di mente, questo mi fa essere convinto di quello che faccio", ha commentato a Sky dopo la gara. Bezzecchi, invece, scende a -33.
GP AUSTRIA (18-20 settembre)
- Risultato Sprint: 1° Martin, 2° M. Marquez, 3° Bezzecchi - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° Acosta, 2° Martin, 3° Bezzecchi (M. Marquez 5°) - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Martin 306; 2° M. Marquez 294; 3° Bezzecchi 264.
In Austria Marc Marquez perde la leadership appena conquistata a Misano. Nella Sprint Martin scatta dalla pole, ma finisce largo nelle prime curve durante il duello con Marc e deve rimontare. Acosta ne approfitta per prendere il comando e allungare, poi cade a tre giri dalla fine mentre è proiettato verso la vittoria. Vince così Jorge, che aveva già recuperato fino al secondo posto superando anche Marquez; Marc chiude secondo davanti a Bezzecchi. Domenica Acosta si riscatta conquistando la sua prima vittoria in MotoGP, sulla pista di casa della Ktm: supera Bezzecchi e Martin, poi resiste fino al traguardo. Marc, invece, dopo aver passato Ogura per il quarto posto va lungo in curva 1 e perde due posizioni. Superato anche da Aldeguer, recupera e chiude quinto, alle spalle delle tre Aprilia di Martin, Bezzecchi e Ogura. Jorge lascia Spielberg con 12 punti di vantaggio su Marquez, mentre Bez è a −42.
GP GIAPPONE (2-4 ottobre)
- Risultato Sprint: 1° M. Marquez, 2° Moreira, 3° Martin - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° M. Marquez, 2° Martin, 3° Bezzecchi - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Martin 333; 2° M. Marquez 331; 3° Bezzecchi 284.
La MotoGP lascia l'Europa e comincia il tour tra Asia e Australia. A Motegi Marc Marquez conquista una doppietta e si riporta a soli due punti da Martin. Nella Sprint brucia subito il poleman Jorge e prende il comando, mantenendolo fino al traguardo. Alle sue spalle l'ordine d'arrivo cambia dopo la bandiera a scacchi: Martin e Bastianini vengono retrocessi di una posizione per essere finiti sul verde all'ultimo giro, regalando il secondo posto a Moreira. Bezzecchi chiude sesto. Domenica Martin riesce invece a conservare la testa al via, ma Marc gli resta incollato e lo supera a metà gara, per poi allungare verso la vittoria. Jorge limita i danni con il secondo posto, mentre Bezzecchi resiste alla rimonta finale di Bastianini e completa il podio. Con altri 37 punti, Marquez riduce da 12 a due lunghezze il ritardo dalla vetta; Bez, invece, vede Martin allontanarsi a 49 punti.
GP INDONESIA (9-11 ottobre)
- Risultato Sprint: 1° M. Marquez, 2° Ogura, 3° Di Giannantonio - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° Bezzecchi, 2° Raul Fernandez, 3° Martin (M. Marquez 6°) - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° Martin 355; 2° M. Marquez 353; 3° Bezzecchi 309.
A Mandalika Marc Marquez torna in testa al Mondiale dopo la Sprint, ma Martin si riprende la leadership domenica. Il sabato si apre con la caduta di Bezzecchi alla prima curva, che coinvolge anche il poleman Raul Fernandez. Jorge prende il comando e allunga, ma a cinque giri dalla fine deve lasciar passare Marc per far salire la pressione della gomma anteriore. Un successivo errore gli costa anche il podio: vince Marquez davanti a Ogura e Di Giannantonio, mentre Martin è quarto e scivola a −4 in classifica. Domenica Bezzecchi si riscatta e torna a vincere per la prima volta dal Mugello. Aprilia firma il primo poker della sua storia in MotoGP, con Fernandez secondo, Martin terzo e Ogura quarto. Marc lotta con Acosta e Ogura, ma deve accontentarsi del sesto posto: lascia così l'Indonesia nuovamente a due punti da Jorge, mentre Bez accorcia a −46 dalla vetta. "Non lo dico mai, ma mi sento vincitore in questo weekend. Non ho perso alcun punto su Martin, solo 3 su Bezzecchi, quindi sono molto contento", ha commentato Marc su Sky Sport a fine weekend.
GP AUSTRALIA (23-25 ottobre)
- Risultato Sprint: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Di Giannantonio - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: cancellata per la scarsa visibilità, che impedisce l'arrivo dell'elicottero medico.
- Classifica al termine del weekend: 1° M. Marquez 365; 2° Martin 355; 3° Bezzecchi 315.
A Phillip Island altri due colpi di scena segnano la corsa al Mondiale. Dopo una pole dominata sul bagnato, Marc Marquez ingaggia con Martin un duello di sorpassi e controsorpassi nella Sprint. All'ottavo giro, però, Jorge cade ad alta velocità mentre è secondo e si rompe il radio destro: la frattura è composta e non richiede un'operazione, ma lo costringe a rinunciare alla gara di domenica. Marc vince davanti al fratello Alex e a Di Giannantonio, mentre Bezzecchi rimonta dal nono al quarto posto. Il successo riporta Marquez in testa e gli offre la possibilità di allungare nel GP senza il rivale. Proprio quando può approfittare dell'assenza di Martin, però, arriva il secondo colpo di scena: la gara viene cancellata (QUI la ricostruzione). Il maltempo previsto per domenica arriva puntualmente, ma a impedire lo svolgimento delle gare non è la pioggia, bensì la scarsa visibilità, che non permette all'elicottero medico di raggiungere il circuito da Melbourne. Il Mondiale saluta così Phillip Island, all'ultimo appuntamento prima del trasferimento sul circuito cittadino di Adelaide, senza disputare le gare della domenica. La classifica resta così congelata dopo la Sprint: Marc lascia l'Australia con 10 punti di vantaggio su Jorge e 50 su Bezzecchi.
GP MALESIA (30 ottobre-1 novembre)
- Risultato Sprint: 1° Acosta, 2° M. Marquez, 3° Bezzecchi - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° M. Marquez, 2° Acosta, 3° A. Marquez - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° M. Marquez 399; 2° Martin 355; 3° Bezzecchi 332.
A Sepang Marc Marquez allunga e ottiene il primo match point mondiale in Qatar. Martin prova a correre con il radio destro fratturato, ma dopo le FP2 deve rinunciare al weekend: gli manca la forza necessaria per controllare la moto. Nella Sprint, condizionata da qualche goccia di pioggia, il poleman Alex Marquez cade mentre è al comando e lascia la testa a Ogura. Nel finale Acosta supera il giapponese e va a vincere, seguito da Marc e Bezzecchi, che passano a loro volta il pilota Trackhouse. Il leader incassa così nove punti e sale a +19 sull'assente Jorge. Domenica Marquez domina la gara e conquista il settimo successo stagionale, davanti ad Acosta e al fratello Alex. Bezzecchi, invece, perde terreno nella seconda metà di corsa e chiude sesto. Marc lascia la Malesia con 44 punti di vantaggio su Martin e 67 su Bez, a tre GP dalla fine. Il decimo titolo può già arrivare a Lusail: Marquez deve conquistare almeno 30 punti più di Martin e 8 più di Bezzecchi nell'intero weekend, tra Sprint e gara.
GP QATAR (6-8 novembre)
- Risultato Sprint: 1° M. Marquez, 2° Di Giannantonio, 3° Martin - HIGHLIGHTS
- Risultato gara: 1° Bezzecchi, 2° M. Marquez, 3° Raul Fernandez - HIGHLIGHTS
- Classifica al termine del weekend: 1° M. Marquez 431; 2° Martin 371; 3° Bezzecchi 357.
A Lusail Marc Marquez vince una Sprint segnata dal contatto con Bezzecchi: lo spagnolo va largo in staccata, il pilota Aprilia si infila all'interno e i due si toccano quando Marc richiude la traiettoria. Bez finisce a terra, ma l'episodio viene giudicato un incidente di gara e non arrivano sanzioni. Stoico Martin, che corre con il radio destro fratturato e rimonta dall'11° al 3° posto, cedendo la seconda posizione a Di Giannantonio soltanto all'ultimo giro. Domenica Bezzecchi si riscatta dominando la gara, davanti a Marquez e Raul Fernandez. Jorge stringe i denti e chiude settimo: il primo match point mondiale di Marc sfuma, ma il vantaggio sale a 60 punti su Martin e 74 su Bezzecchi. Festa solo rinviata...
GP PORTOGALLO (20-22 novembre)
- Risultato Sprint: 1° Bezzecchi, 2° R. Fernandez, 3° A. Marquez (M. Marquez RIT)
- Risultato gara: 1° Bezzecchi, 2° Martin, 3° Raul Fernandez (8° M. Marquez)
- Classifica al termine del weekend: M. Marquez 439, 2° Martin 396, 3° Bezzecchi 394
Marc Marquez è campione del mondo per la decima volta in carriera, l'ottava in MotoGP. Lo spagnolo, che sabato aveva visto sfumare il secondo match point con una caduta a due giri dalla fine della Sprint, ha chiuso i conti nella gara lunga di Portimao sfruttando la terza opportunità per laurearsi campione del mondo e completando la più grande rimonta nella storia della categoria. È il suo secondo Mondiale consecutivo con la Ducati.