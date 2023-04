Prosegue la stagione per Moto 2 e Moto 3 che, dopo Austin in Texas, raggiungono Jerez in Spagna. In Moto 2 l'Italia è il Paese più vincente e con più piloti a podio, precedendo anche i padroni di casa. Destino inverso invece in Moto 3, dove è meglio non fare la pole position se poi si vuol vincere la gara