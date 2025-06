Successo al fotofinish ad Aragon: Oncu 'brucia' Moreira sulla linea del traguardo e vince per tre millesimi la sua prima gara in Moto2. Sul podio anche Baltus. In classifica, Canet aggancia Gonzalez: entrambi ora in testa al Mondiale. Arbolino 17°, Vietti 18°. Alle 14 gran finale con la top class in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

