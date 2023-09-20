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MotoGP ad Aragon: l'analisi del circuito, curva dopo curva

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Dopo tre settimane di break, si torna in pista: il Motomondiale fa tappa sul circuito di Aragon e il nostro Mauro Sanchini ci porta a scoprire i segreti del tracciato spagnolo, curva dopo curva. Si parte giovedì alle 16 con la conferenza stampa piloti, sabato le qualifiche alle 10.45 e Sprint Race alle 15. Domenica 30 agosto la gara lunga della top class è alle 14, preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (12.15). Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

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