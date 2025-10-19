In MotoGP, l'anno scorso, Marc Marquez ha vinto a Phillip Island battendo Jorge Martin al termine di uno strepitoso duello di sorpassi e controsorpassi nel finale di gara. Terzo Bagnaia, quarto Fabio Di Giannantonio davanti a Bastianini, Morbidelli e Binder. Scivolata per Bezzecchi, che ha chiuso ultimo dopo essere caduto a inizio gara.