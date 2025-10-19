Moto2, GP Australia (Phillip Island): la gara in diretta live
Moreira in pole a Phillip Island. In prima fila anche Gonzalez, attuale leader del Mondiale, ma con soli 9 punti di vantaggio sullo stesso brasiliano dopo la squalifica in Indonesia per irregolarità tecnica. La gara della Moto2 è in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca sul nostro liveblog
Giro 19/23
Alonso è scatenato: passato anche Moreira! Ma che guaio per Gonzalez: è 6°, superato anche da Dixon e Holgado!
Giro 18/23
Sale in cattedra Alonso, che supera Gonzalez e mette nel mirino Moreira! Agius è sempre primo per distacco...
Giro 17/23
Agius è imprendibile a 6 secondi. Moreira e Gonzalez sempre in lotta per la seconda e la terza piazza.
Giro 16/23
Moreira tiene la seconda posizione, ma Gonzalez è incollato al brasiliano. E Alonso è sempre lì in agguato al 4° posto.
Giro 15/23
- 1) Agius
- 2) Moreira
- 3) Gonzalez
- 4) Alonso
- 5) Arenas
- 6) Sasaki
- 7) Dixon
- 8) Canet
- 9) Holgado
- 10) Baltus
Giro 14/23
Agius vola a +4 secondi su Gonzalez che si è ripreso la seconda posizione con una 'sverniciata' delle sue su Moreira! Ma occhio ad Alonso...
Giro 13/23
Agius prosegue nella sua cavalcata solitaria, ma lo spettacolo vero è alle sue spalle: Moreira ha ri-passato Gonzalez sul rettilineo di partenza. Gara pazzesca!
Giro 12/23
Agius spinge ancora: tre secondi su Gonzalez che, intanto, ha superato Moreira!
Giro 11/23
Agius allunga ancora: due secondi e mezzo su Moreira e Gonzalez, che hanno 4 decimi su Alonso.
Giro 10/23
Agius ha fatto praticamente il vuoto; quasi due secondi su Moreira e Gonzalez, che hanno approfittato del lungo di Alonso per tornare entrambi virtualmente sul podio.
Giro 9/23
- 1) Agius
- 2) Alonso
- 3) Moreira
- 4) Gonzalez
- 5) Sasaki
Giro 8/23
Agius ora prova la fuga: quasi un secondo su Alonso che, nel frattempo, ha superato Gonzalez. Ma il leader del Mondiale è stato sorpassato anche da Moreira: che gara!
Giro 7/23
Agius allunga leggermente su Gonzalez, lontando un paio di decimi. Moreira ancora quarto alle spalle di Alonso.
Giro 6/23
Agius è indiavolato, ma Gonzalez non lo molla. Moreira non riesce a passare Alonso e resta quarto.
Giro 5/23
- 1) Agius
- 2) Gonzalez
- 3) Alonso
- 4) Moreira
- 5) Sasaki
- 6) Canet
- 7) Dixon
- 8) Arenas
- 9) Huertas
- 10) Holgado
- 18) Arbolino
Giro 4/23
Agius di nuovo davanti, che grinta il beniamino di casa! Gonzalez gli sta attaccato, Moreira scivola in quarta posizione.
Giro 3/23
Errore di Agius, che cede la testa a Moreira! Ma anche Gonzalez passa l'australiano: l'attuale leader del Mondiale è 2°.
Giro 2/23
Agius mantiene la prima posizione, ma Moreira si avvicina minacciosamente. Gonzalez resta 3°, non lontano dal brasiliano.
Giro 1/23
Agius prende il comando della corsa, seguito da Moreira e Gonzalez, che qui a Phillip Island si giocheranno un bel pezzo di Mondiale. Arbolino è 14°. Attenzione: cadono delle goccioline di pioggia sulla pista!
Giro di ricognizione in corso...
Meteo
Il cielo si è annuvolato a Phillip Island e continua a soffiare un vento fortissimo sulla pista australiana.
Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO
Le posizioni degli italiani
- 12) Tony Arbolino
- 25) Celestino Vietti
Moreira on fire
È la 6^ pole in Moto2 (tutte quest'anno) per il brasiliano, alla 12^ prima fila nella classe media.
PRIMA FILA MOTO2: Moreira/Agius/Gonzalez
Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato
MotoGP a Phillip Island: l'analisi del circuito
Il rettilineo di partenza, molto tecnico, è inferiore al chilometro (circa 900 metri).
La pista
Il circuito è lungo 4.400 metri e largo 13, con 12 curve: 7 a sinistra e 5 a destra.
L'anno scorso, in Moto3 vittoria di Alonso, in Moto2 successo di Aldeguer.
Com'è andata nel 2024
In MotoGP, l'anno scorso, Marc Marquez ha vinto a Phillip Island battendo Jorge Martin al termine di uno strepitoso duello di sorpassi e controsorpassi nel finale di gara. Terzo Bagnaia, quarto Fabio Di Giannantonio davanti a Bastianini, Morbidelli e Binder. Scivolata per Bezzecchi, che ha chiuso ultimo dopo essere caduto a inizio gara.
Il 'Dottore' detiene anche il primato di 15 podi, record assoluto per un tracciato del Mondiale.
THE DOCTOR
Il recordman di vittorie a Phillip Island è Valentino Rossi con 8 successi, due nella vecchia 250 e 6 in top class (come Casey Stoner).
Il più vicino al Polo Sud dell'intero campionato con 38 gradi di latitudine.
Molto spettacolare: collocato su un terreno ondulato sul ciglio di una scogliera della Victoria, sull'isola di 'Filippo', a 140 km da Melbourne.
Il circuito
La storia del tracciato australiano risale agli Anni Venti quando, ancora senza asfalto, si svilupparono le prime gare automobilistiche. La prima corsa motociclistica fu lanciata nel 1931, ma soltanto verso la metà dei Cinquanta fu costruito un circuito permanente.
Che attesa per la sfida Mondiale Moreira-Gonzalez
C'è il brasiliano in pole a Phillip Island. In prima fila anche lo spagnolo, attuale leader del Mondiale, ma con soli 9 punti di vantaggio sullo stesso Moreira dopo la squalifica in Indonesia per irregolarità tecnica.
Moto2 alle 4.15 su Sky Sport
Le emozioni di questa notte italiana sono appena cominciate: dopo la Moto3, alle 4.15 sarà il turno della Moto2, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.La cronaca sul nostro liveblog