Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

MotoGP in Australia: l'analisi del circuito di Phillip Island, curva dopo curva

MOTOGP fotogallery
20 foto

Il Motomondiale fa tappa sul circuito di Phillip Island e il nostro Mauro Sanchini ci porta a scoprire i segreti del tracciato australiano, curva dopo curva. Si parte giovedì alle 7 con la conferenza stampa piloti, nella notte tra venerdì e sabato qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6 del mattino. Domenica 25, con il ritorno dell'ora solare, la gara della top class è in diretta alle 4 su Sky Sport e in streaming su NOW

ALTRE FOTOGALLERY

MotoGP, tutti i piloti del Mondiale 2027

mercato piloti

Con Diogo Moreira in Hrc e David Alonso in Lcr, si completa la griglia piloti della MotoGP 2027....

23 foto

MotoGP in Australia: tutti gli orari su Sky Sport

la guida

La MotoGP sbarca in Australia per l'ultimo 'ballo' a Phillip Island prima di passare ad Adelaide...

4 foto

Vincitori italiani MotoGP: Italia fa 300 con Bez

la classifica

Vincendo il Gran Premio d'Indonesia Marco Bezzecchi ha permesso all'Italia di tagliare il...

27 foto

Marquez, Indonesia GP speciale: è il suo 300°

classifica

Il GP d'Indonesia 2026 rappresenta, per Marc Marquez, un appuntamento importante a livello...

9 foto

Bezzecchi fa 11 in MotoGP: tutte le sue vittorie

MotoGp

Quinta vittoria stagionale in gara lunga per Marco Bezzecchi, che trionfa a Mandalika. Per...

16 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Mir salta anche l'Australia, Honda solo con Marini

    MotoGp

    Lo spagnolo continua il recupero dopo che alcuni controlli avevano evidenziato valori...

    MotoGP in Australia: conferenza piloti alle 7

    PHILLIP ISLAND

    Guida al weekend di MotoGP in Australia LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su...

    Ufficiale: Moreira in Hrc e Alonso in Lcr nel 2027

    MotoGp

    Annunciati gli ultimi due tasselli mancanti per chiudere la griglia 2027. Il brasiliano compie il...