MotoGP in Australia: l'analisi del circuito di Phillip Island, curva dopo curva
Il Motomondiale fa tappa sul circuito di Phillip Island e il nostro Mauro Sanchini ci porta a scoprire i segreti del tracciato australiano, curva dopo curva. Si parte giovedì alle 7 con la conferenza stampa piloti, nella notte tra venerdì e sabato qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6 del mattino. Domenica 25, con il ritorno dell'ora solare, la gara della top class è in diretta alle 4 su Sky Sport e in streaming su NOW
- La storia del circuito australiano risale agli Anni Venti quando, ancora senza asfalto, si svilupparono le prime gare automobilistiche. La prima corsa motociclistica fu lanciata nel 1931, ma soltanto verso la metà dei Cinquanta fu costruito un tracciato permanente. Molto spettacolare: collocato su un terreno ondulato sul ciglio di una scogliera della Victoria, sull'isola di 'Filippo', a 140 km da Melbourne. Il più vicino al Polo Sud dell'intero campionato con 38 gradi di latitudine.
- Il recordman di vittorie a Phillip Island è Valentino Rossi con 8 successi, due nella vecchia 250 e 6 in top class (come Casey Stoner). Il 'Dottore' detiene anche il primato di 15 podi, record assoluto per un tracciato del Mondiale.
- Nel 2025 arrivò la prima vittoria in MotoGP per Raul Fernandez. Sul podio anche Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, chiamato a scontare un doppio long lap penalty per l'incidente con Marc Marquez in Indonesia e autore di una strepitosa rimonta a Phillip Island. Al romagnolo dell'Aprilia la Sprint del sabato.
- In Moto3, successo di José Antonio Rueda; gara di Moto2 al padrone di casa Senna Agius.
- Il giro record della pista appartiene a Fabio Quartararo, su Yamaha, stabilito nel 2025 con la pole e il tempo di 1:26.465.
- Il circuito è lungo 4.400 metri e largo 13, con 12 curve: 7 a sinistra e 5 a destra.
- Il rettilineo di partenza, molto tecnico, è inferiore al chilometro (circa 900 metri).
- Secondo i dati Brembo, in 7 delle 12 curve della pista australiana i piloti utilizzano i freni, incluse 3 delle prime 4 dopo la partenza. Nel corso di un giro intero l’impianto frenante è in funzione per 22 secondi, equivalenti al 25 per cento della durata della gara. Merito anche della frenata alla lentissima Curva 4, affrontata a meno di 70 km/h, che richiede 4,6 secondi e un carico sulla leva di 4,7 kg per perdere 156 km/h.
- Con i suoi 282 metri di spazio di frenata, la prima curva dopo il traguardo è la più dura per l’impianto frenante.
- Le MotoGP passano da 344 km/h a 181 km/h in 4,1 secondi, in cui i piloti esercitano un carico sulla leva di 4,3 kg e subiscono una decelerazione di 1,5 g.
- Tutti i dati completi elaborati da Brembo relativi a Curva 1.
- Dalla 1 si esce solitamente abbastanza larghi per la successiva Curva 2 a 180 gradi: ampia e in saliscendi, molto bella, tecnica e complessa da affrontare per le sue pendenze.
- Fondamentale l'uscita dalla 2 perché immette in un semirettilineo che porta alla 3, la "Stoner", un curvone che si fa fortissimo e in cui serve una moto molto stabile, che consenta di arrivare in velocità alla 4.
- La staccata del tornante 4 è uno spettacolo, tra i più belli al mondo, uno dei punti della pista dove si effettuano più sorpassi.
- Usciti dalla 4, arriva una semicurva da inforcare a gas pieno e da lì Curva 6, la "Siberia", tutta in leggera salita. Tradotto: sarà importante posticipare di un attimo la traiettoria per chiudere il punto di corda più tardi possibile.
- Quando si esce dalla 6 è essenziale trovare velocità di percorrenza perché la 7 si fa a full gas!
- Dalla 8 alla 9 ecco dei cambi di direzione (sinistra, destra, sinistra) con poco trasferimento di carico e una moto che diventa piuttosto pesante: per questo, nell'economia della gara, occorrerà cercare di non affaticare troppo il fisico.
- La 9 è straordinaria, esiste solo a Phillip Island: tutta in salita, tende a far perdere carico sul posteriore e a far scivolare la ruota dietro, ecco perché si fanno così tanti 'traversi'.
- Finita la 9 si scollina e si va giù per la staccata del tornante 10, con il rischio stavolta di perdere l'anteriore a causa dell'eccessivo peso accumulato in questa 'danza' di carichi.
- Usciti dalla 10 arriva la parte finale, tecnica, fondamentale per il cronometro: tutto a destra in prima, poi a sinistra in terza e ancora un'altra marcia per le lunghissime 11 e 12, che formano quasi un unico semicerchio.
- In questo tratto si fa la differenza: se hai grip e moto stabile guadagni parecchio tempo e puoi portare il sorpasso nel rettilineo finale!
- MotoGP in Australia per un altro weekend di spettacolo da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 25 ottobre.
- Attenzione al fuso orario e al ritorno dell'ora solare nella notte tra sabato e domenica, con le lancette spostate un'ora indietro.
- Si parte giovedì alle 7 con la conferenza stampa piloti, nella notte tra venerdì e sabato qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6 del mattino.
- Domenica il gran finale con la gara della top class alle 4 preceduta da Moto3 alle 2 di notte e dalla Moto2 alle 2.15 (che sarebbero le nostre 3.15).