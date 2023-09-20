Il Motomondiale fa tappa sul circuito di Phillip Island e il nostro Mauro Sanchini ci porta a scoprire i segreti del tracciato australiano, curva dopo curva. Si parte giovedì alle 7 con la conferenza stampa piloti, nella notte tra venerdì e sabato qualifiche all'1.50 e Sprint Race alle 6 del mattino. Domenica 25, con il ritorno dell'ora solare, la gara della top class è in diretta alle 4 su Sky Sport e in streaming su NOW